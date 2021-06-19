Büyük gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı

Libya'nın gelmiş geçmiş en önemli isimleri arasında yer alan ve görevden ayrılma süreci nedeniyle yıllardır gündemden inmeyen Libya Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin resmi sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi, Haberler.com Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Musa İbrahim Kaddafi, 2011'de Kaddafi'nin Afrika Kıtası'nı özgürleştirmek ve doların yerine yerel parayı koymak için çalıştığı sırada Batı'dan tehdit aldığını ve tehditlerin üzerine Batı'nın Kaddafi'yi düşürdüğünü söyledi.

Libya'nın en önemli isimleri arasında Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında görevden düşürülmesinin ardından Libya'da siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. Kaddafi acı bir şekilde hayata veda ederken, arkasında da yüzlerce bilinmez bıraktı. Libya'da yaklaşan genel seçimler öncesi Kaddafi'nin oğlu Şefülislam Kaddafi, ülkenin liderlik koltuğuna oturmak için seçim çalışmalarına devam ediyor.

Muammer Kaddafi hükümetinin devrilmeden önceki resmi sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi, hem devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin görevden düşürülme süreci hem de oğul Kaddafi'nin seçim çalışmalarına ilişkin Haberler.com Youtube hesabında, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

KADDAFİ'NİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ BÜYÜK PLANI

Libya Eski Devlet Başkanı Kaddafi'nin görevden düşürülmeden önceki büyük planını açıklayan Musa İbrahim Kaddafi, o sıralar hükümetlerinin Afrika'nın özgürleştirilmesi ve doların etkisinin azaltılması üzerinde çalıştığını söyledi. İbrahim Kaddafi, "2011'de Libya hükümetinin resmi sözcüsü olarak atandım. Gurur, bağlılık ve inançla yürüttüğüm bir görevdi. Zor şartlar altındaydık. Bizim ve Libyalı çocukların başına sekiz aydan fazla süredir bomba yağıyordu. Libya, Kaddafi liderliğinde Libya'da kurulan Afrika Birliği'ni güçlendirmeye çalışıyordu. Ve güçlü Amerika dolarının yerini altın rezervi üzerinde oluşturulacak ortak Afrika para biriminin almasını sağlamak istiyordu. Afrika bankalarını ve ekonomilerini kapitalizme bağlı sistemden bağımsızlaştırmak istiyordu. Batı bizimle yıllarca konuştu ve Afrika'yı özgürleştirme projemizden vazgeçmemiz için baskı yaptı. Reddettiğimizde ise 2011'de sahte bir devrim yaptılar. Elbette Libya'nın iç cephede bazı sorunları vardı. Ancak hepsinin ulusal bağlamda çözülmesi mümkündü. Fakat Batı, Libya'ya "o renkli baharı" getirmeyi tercih etti" dedi.

Libya hükümetini eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi'nin Haberler.com Youtube hesabına yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

Ülkede geniş çaplı mitingler ve toplantılar organize ettik. Amacımız Libya'da olanları kabul etmemek. Libya'nın sonsuza dek kaybolmasına müsaade etmemek. Ulusal varlıklarımızın yabancı güçler tarafından çalınmasına müsaade etmemek. Ve Libyalıları meseleyi kendi kontrolüne almaları için yüreklendirmek.

"LİBYALILAR İÇ ÇÖZÜMDEN YANA"

Libya'daki problemleri, Libyalılar kendileri çözmek istiyor. Libya, siyasi sahneyi domine eden yabancı güçlerden kopmak istiyor. Öncelikle Şefülislam Kaddafi, Libya vatandaşı ve Libya nüfusunun büyük çoğunluğu tarafından takdir edilen genç bir lider.Yenilikçi olması ve gençliğinden beri ülkeyi ileri taşıma düşüncesi yönüyle biliyor. Ekonomiyi, kültürü, ekonomiyi ve kalkınmayı ileri taşıma hedefinde. Bu yüzden Libyalı gençler, Şefülislam Kaddafi'yi sorun çözücü olarak görüyorlar. Türkiye'deki izleyicilerimize hatırlamak isterim ki 2011 yılında Libya'ya yönelik suçlamaların hepsi asılsız çıktı. Liderimiz Kaddafi'ye ve ordusuna yönelik tek bir suçlamayı kanıtlayamadılar.

KRİTİK SORUYU SORDU

Libya'nın meseleleri, Libyalıların elinde olmalı. Almanların, Fransızların, Amerikalıların, Rusların veya Mısırlıların değil. Neden Libya'nın sorunları, ekonomik sıkıntıları, yabancı güçlerin başkentlerinde konuşuluyor. Şefülislam, Libyalıların iradesi dışında kimseyi temsil etmiyor. Aksinin düşünülmesinden de rahatsız. Uluslararası bir toplum varsa, onlarla birlikte çalışmaktan memnun olacağını söylüyor. Amacı, Libya'yı siyasi istikrara kavuşturmak ve siyaset sahnesinde Libya'ya liderlik etmek. Libyalıların kendi gözetiminde adil bir seçim yapmak istiyoruz. Şefülislam'ın yeniden ulusal uzlaşı, ulusal diyalog ve ulusal egemenlik projeleri var. Şefülislam, Libya'nın tüm kentlerinde geniş çaplı görüşmeler yapıyor. Her yerde hoş karşılanıyor. Libyalıların kendi geleceklerine karar vermelerini söylüyor.

"HAFTER DIŞ GÜÇLERE HİZMET EDİYOR"

Hafter ve diğerleri savaş suçu işliyor. Hiçbirinin kalbinde Libya'nın çıkarları yok. Hafter bir Amerika ajanı, CIA ve Amerikan istihbaratına hizmet ediyor. Günün her saati yabancı hükümetlerle görüşme halinde. Hiçbir ulusal birliğe ait değil ve Libya'yı temsil edemez. 25 yıl boyunca tam anlamıyla CIA tarafından çalıştırılmış ve maaş ödenmiş olması hakkında bilmek istediğiniz her şeyi ortaya koyuyor"