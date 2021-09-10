BUÜ'den HASTAVUK'a Ar-Ge desteği

Türkiye'nin beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından olan HASTAVUK, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) akademik bilgi birikiminden faydalanacak.

Türkiye'nin beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından olan HASTAVUK, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) akademik bilgi birikiminden faydalanacak. Protokol ile Ziraat Fakültesi öğrencilerine kanatlı hayvan yetiştiriciliği konusunda staj desteği de verilecek.

Bursa Uludağ Üniversite Rektörlüğü ile HASTAVUK Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A. Ş. arasında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) işbirliği protokolü imzalandı. BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyelerinin bilimsel değerlendirme biriminde görev alacağı protokol ile firmanın Ar-Ge faaliyetleri kapsamında sunulan proje tekliflerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yürütülmesi hedefleniyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, HASTAVUK Genel Müdürü Şahin Aydemir ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut'un imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında ilgili bölüm öğrencilerine staj ve uygulamalı eğitim desteği de sağlanacak.

TOPLUM DESTEĞİ İLE ÜRETTİĞİMİZ BİLGİYİ YİNE TOPLUMLA PAYLAŞIYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin bilimsel çalışmalar yürütmesinin yanı sıra topluma hizmet etme görevlerinin de bulunduğunu açıkladı. Bu anlayış doğrultusunda ürettikleri bilimsel bilgiyi insanlığın faydasına olacak şekilde topluma sunduklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra akademik çalışmalarımızı da aynı kararlılık ile sürdürüyoruz. Toplumumuzun desteği ile ürettiğimiz bilgiyi, yine toplumumuz ile paylaşıyoruz. Ülkemizin önemli firmalarından olan HASTAVUK ile bugün çok kıymetli bir işbirliği projesine imza attık. İşbirliğimizin ülkemize ve taraflara hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İŞBİRLİĞİ GELİŞEREK DEVAM EDECEK

HASTAVUK Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir de törende gerçekleştirdiği konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ülkedeki önemli üniversiteler arasında yer aldığına işaret etti. Dünyadaki en büyük kanatlı hayvan üreticisi firmaların başında Türklerin yer aldığını açıklayan Genel Müdür Şahin Aydemir; "Bu insanların arasında Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu öğrencilerimizin yer aldığını da biliyoruz. Üniversitemizin birçok alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürdüğünü biliyoruz. Firma olarak biz de bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi ile çok sayıda ortak projeye imza attık. Özel sektörün çalışma anlayışı hızlı olsa da üniversitelerin analiz, metot ve bilimsel alt yapı desteği bizler için olmazsa olmaz koşullar arasında yer alıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde Üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleriyle de çalışmalar yapmak istiyoruz. Bizlere bu fırsatı tanıdıkları için tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut'un da kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdiği törende akademisyenler, HASTAVUK Ar-Ge Merkezi ile Kurumsal İletişim Yöneticileri ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında HASTAVUK Ar-Ge Faaliyetleri Koordinatörü olarak Ürün Yöneticisi Endüstri Mühendisi Tugay Cengiz, Bilimsel Koordinatör olarak da BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İpek görevlendirildi.

Kaynak: Habermetre