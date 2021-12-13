BUÜ'den Bulgaristan üniversitelerine 'Uluslararasılaşma' ziyareti

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle sürdürdüğü akademik ve bilimsel tabanlı işbirliği çerçevesini genişletmek için kolları sıvadı.

Kurulduğu yıllardan itibaren başta Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Orta Asya, Afrika'daki üniversitelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten BUÜ, YÖK tarafından belirlenen Uluslararasılaşma Vizyonu doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından yeni kadrolar ile güçlendirilen Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü (UAİK), farklı ülkelerdeki üniversiteler ile yoğun temaslar kurarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atıyor. Prof. Dr. Bülent Şenay'ın Koordinatörlüğünü üstlendiği UAİK Ekibi, son olarak Bulgaristan'daki Plovdiv Ziraat Üniversitesi, Trakya Stara Zagora Üniversitesi, Veliko Tırnova St. Cyril ve St. Methodius Üniversitesi ve Varna Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren UAİ Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay, üniversitelerin ilgili yöneticileri ile ziraat, veterinerlik, tıp ve mühendislik alanları başta olmak üzere sosyal bilimler ve eğitim bilimlerini de kapsayacak şekilde hem ikili anlaşmalar (MoU) imzaladıklarını hem de Erasmus ve diğer kapsamdaki ortak çalışmalara yönelik mutabakat sağladıklarını aktardı. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında yakın gelecekte Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve Belçika üniversiteleri ile görüşmeler yapacaklarını açıklayan Prof. Dr. Bülent Şenay; "YÖK'ün 2020 İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda, 'uluslararasılaşma yükseköğretim sistemlerinin öncelikli hedeflerinden birisi haline gelmiştir' şeklinde tüm üniversiteleri kapsayan bir hedefi olduğunu biliyoruz. Üniversitelerin uluslararasılaşmaya dönük çalışmalarının ulusal seviyedeki bilimsel çalışmaların daha nitelikli olması adına zorunlu hale geldiği de artık hepimizin malumudur. Bu kapsamda üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi Koordinatörlüğümüz tarafından yeniden tanımlanmış ve 'akademik/bilim diplomasi' nihai hedefi olarak tespit edilmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üst yönetimimizin bu doğrultuda bizlere verdiği destekler sayesinde gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan üniversitelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde UAİ Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Seval Şahin ve UAİK Bilg. İşl. Sorumlusu Ahmet Duran da hazır bulundu.

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