Bütün Hastalıklarından Obezite Cerrahisiyle Kurtuldu

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Prof. Dr. Yusuf Yağmur, tüp mide ameliyatında başarılı bir operasyon gerçekleştirerek, hastasını diğer hastalıklardan da kurtardı.

55 yaşındaki Ümmühani Paksoy Kahramanmaraş'tan fazla kilo şikayeti, diyabet hastalığı ve horlama şikayetleriyle Medical Park Gaziantep Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü Prof. Dr. Yusuf Yağmur tarafından kabul edilen hasta, geçirdiği obezite ameliyatı sonrası diğer hastalıklarından da kurtularak sağlığına kavuştu. Fiziksel bozukluğundan dolayı psikolojik rahatsızlık, yürüme zorluğu, diz ağrısı, horlama ve diyabet hastalığından iki ay gibi kısa bir sürede kurtulan ve yaklaşık 25 kilo veren Paksoy, Prof. Dr. Yağmur'a ile hastane yönetimine teşekkür etti.

Artık rahat uyuduğunu, nefes almanın kolaylaştığını ve diyabet ilaçlarını bıraktığını söyleyen Paksoy, ameliyat öncesi şekerinin çok yüksek olduğunu fakat tedavinin ardından sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını belirti. - GAZİANTEP