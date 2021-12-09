Meclis'te yine kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu, Bakan Soylu'yu vekiller zor tuttu - Haberler
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Meclis'te yine kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu, Bakan Soylu'yu vekiller zor tuttu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Sabah saatlerinde TBMM'de yaşanan olayın ardından Meclis'in son oturumunda yeni bir kavga daha çıktı. Bütçe görüşmelerinde CHP'li Özgür Özel'in Bakan Soylu'ya yönelik,"Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda" ifadelerini kullanmasının ardından yumruklu kavga yaşandı. Bakan Soylu da yerinden kalkarak Özel'in üzerine yürüdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü Tbmm'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin görüşüldüğü sırada yine kavga çıktı.

ÖZEL'İN SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesinin görüşülmesi esnasında Bakan Soylu'ya yönelik, "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığına yapan alet olmayın" ifadelerini kullanması yeni kavganın fitilini ateşledi.

Meclis'te yine kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu, Bakan Soylu'yu vekiller zor tuttu

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sözlerin ardından Bakan Soylu da locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürüdü. O sırada kürsüye yaklaşan AK Partili Alpay Özalan, Özel'in hamle yaptı. Etrafı sarılan Özalan, o esnada CHP'li bir isme yumruk attı. Daha sonra Özel'in korumaya çalışan CHP'li vekillerle AK Partili vekiller arasında yumruklaşmalarda yaşandı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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