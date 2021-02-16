Büşra'yı öldüren 'yorgun mermi' olayını aydınlatan polislere ödül

TOKAT Valisi Ozan Balcı, Erbaa ilçesinde liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip, ölümüne neden olan yorgun mermi olayının ardından 4 mahallede kapı kapı gezerek, katil zanlısını tespit eden polisleri ödüllendirdi.

Erbaa'da, 31 Aralık 2020'de alışverişten döndüğü sırada kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden ve hastanede hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar olayında katil zanlısını bulmak için titiz çalışma yürüten polisler, Vali Balcı tarafından ödüllendirildi. Olayın ardından 4 mahallede kapı kapı gezip, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve kısa sürede zanlının Ömer Kaya (29) olduğunu tespit ederek, tutuklanmasını sağlayan 20 polis memuru, Tokat Valiliği'nde düzenlenen törenle takdirnamelerini aldı. Törene Tokat Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, Erbaa Emniyet Müdürü İrfan Yıldız ve polis memurları katıldı. 20 polis memurunun ödül aldığı törende konuşan Vali Balcı, yorgun mermi olayının çözülmesinde görevlerinde özen gösterip, başarılı olan ekipleri kutladı.

'ÇOK TİTİZ ÇALIŞMA İLE BULUNDU'Katil zanlısının çok titiz çalışma ile bulunduğunu söyleyen Vali Balcı, "O yüzden kendilerini tebrik ettim, kutladım. Bizim için önemli olan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Vatandaşımızın sokağında, caddesinde, bağında, bahçesinde, iş yerinde huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi. Bunu gerçekleştirmek için de emniyet personelimiz, jandarmamız; yağmur, çamur, gece, gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Kendilerini, kutluyorum, tebrik ediyorum. Tokatlı hemşehrilerimiz de bu çalışmalara destek veriyor. Bunu çok önemsiyorum" dedi.'BİZ BU İŞİ GURUR MESELESİ YAPTIK, BULACAĞIZ, DİYE'

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise "Büyük bir özveri ile başta ilçe emniyet müdürümüz olmak üzere personelimiz kendileri bu işi özümseyerek, çözmek için çalıştılar. Birçok güvenlik kamerası izledik. Arkadaşlarımız gece gündüz kapı kapı gezerek, 2 gün boyunca uyumadan, bu işi takip etti ve faili ortaya çıkardık. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Giden canı getiremedik. Bizi çok derinden üzdü ama herkes kendi evladı gibi bu işe sarıldılar. Biz bu işi gurur meselesi yaptık, bulacağız, diye. Yapılan çalışmalar ile kısa sürede de bulduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ