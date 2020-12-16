Buse Tosun kimdir, kaç yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Kadın Güreşçi Buse Tosun!
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Buse Tosun kimdir, kaç yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Kadın Güreşçi Buse Tosun!

16.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:09
Buse Tosun kimdir, kaç yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Kadın Güreşçi Buse Tosun!

Güreşteki gururumuz Dünya Şampiyonu Milli Kadın güreşçimiz Buse Tosun Belgrad'da yapılan Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Kadınlar Serbest stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil etmiş ve Avrupa ikincisi Bulgar Yulina Vasileva'ya galip olarak gümüş madalya kazamıştır. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Buse Tosun kimdir?

Buse Tosun Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'ndan Gümüş Madalya kazanmış ve Türkiye'yi tekrar gururlandırmıştır. Daha önce dünya şampiyonluğu kazanan Milli güreşçi Buse Tosun, Kadınlar Serbest stilinde 72 kiloda Türkiye'yitemsil etmiş ve rakibi olan Avrupa ikincisi Bulgar Yulina Vasileva'yı mağlup ederek yeni bir başarıyla ülkesine dönmüştür. Ülkemize yeni bir gurur kazandıran Buse Tosun kimdir? Buse Tosun kaç yaşında ve nereli?

Buse Tosun kimdir, kaç yaşında? Dünya Şampiyonu Milli Kadın Güreşçi Buse Tosun!

BUSE TOSUN KİMDİR?

Milli Kadın Güreşçi Buse Tosun, 12 Mayıs 1995 yılında İzmir'in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) eğitim görmüştür. 25 yaşındaki milli güreşçi bu genç yaşında çok sayıda başarıya ulaşmış ve ülkemizi dünyada temsil etmiştir. 1.73 boyundaki Buse Tosun, 72 Kg, 68 Kg ve 69 kiloda yarışmış, çeşitli madalyalar kazanmıştır.

BUSE TOSUN MADALYALARI

Türkiye'yi güreş alanında dünyanın birçok yerinde temsil eden Buse Tosun, birçok başarıya el atmış ve madalyalar kazanmıştır.

  • Bireysel Güreş Dünya Kupası - 2020 Sırbistan - Gümüş Madalya (72 Kg)
  • Dünya Şampiyonası -2018 Budapeşte - Bronz Madalya (72 Kg)
  • Avrupa Şampiyonası - 2016 Riga - Bronz Madalga (69 Kg)
  • Avrupa Şampiyonası - 2018 Kaspiysk - Bronz Madalya (68 Kg)
  • Akdeniz Oyunları - 2018 Tarragona - Altın Madalya (68 Kg)
  • 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası - Altın Madalya

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