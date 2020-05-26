Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, "fasting" olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdi. Önceki halinden eser kalmayan Buse Terim, bu değişimini "öncesi ve sonrası" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem fazla kilolarıyla eleştirilere maruz kalan Fatih Terim'in kızı Buse Terim, "fasting" olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan Buse Terim, değişimini sosyal medya hesabından hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÖNCESİ VE SONRASI OLSUN"

Buse Terim, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim paylaşımına "Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun. Azim, hırs, istek, çalışmak, ter dökmek ve sağlıklı yaşamak. Hiç bırakmadığım yolculuğun uzun meyvesi. Siz istedikten sonra her şey olur" mesajını yazdı.