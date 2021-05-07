Bus Simulator 21 çıkış tarihi duyuruldu! Bus Simulator 21 resmi lisansı ortağı Mercedes-Benz oldu!

Yayıncı Astragon Entertainment ve geliştirici Stillalive Studios, Bus Simulator 21'in çıkış tarihini açıkladı. Yayıncı ayrıca, Mercedes-Benz otobüslerinin geri dönüşünün duyurulduğu bir fragman yayınladı. Bus Simulator 21 ne zaman ve hangi platformlarda çıkış yapacak? İşte detaylar!

Her sürümüyle kendini geliştirip oyuncu kitlesini çoğaltmaya devam eden otobüs oyunu Bus Simulator'un, yeni oyunu Bus Simulator 21, 7 Eylül 2021'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

Ayrıca Mercedes-Benz'in Bus Simulator 21 resmi lisans ortağı olacağı duyuruldu.

Otobüs şoförleri bir kez daha dünyanın en güzel otobüslerini kullanma fırsatına sahip oluyor. Hem Mercedes-Benz Citaro hem de CapaCity otobüs hatları ve iki yeni eCitaro lisanslı otobüs de oyuna dahil edilecek. Standart 2 kapılı, 12 metre uzunluğundaki eCitaro ve 3 kapılı, 18 metre uzunluğundaki eCitaro G 30 toplam lisanslı otobüs artık Bus Simulator 21'de kullanılabilecek.

BUS SIMULATOR 21 TANITIM YAZISI

Bus Simulator 21, seri tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuyla geliyor. Tam 30 farklı otobüsün yer aldığı dev bir filoya sahip Bus Simulator 21'de seride halihazırda yer alan Mercedes-Benz, Setra ve IVECO BUS gibi markaların yanına Alexander Dennis, BYD, Grande West ve Blue Bird gibi uluslararası ünlü markalar da ekleniyor. Ayrıca seride ilk kez, şehir trafiğinin zorluklarına hem elektrikli hem de iki katlı otobüslerle göğüs germe şansına sahip olacaksın.

ABD'nin yepyeni ve etkileyici Angel Shores haritasına ve Avrupa'nın yenilenerek genişleyen haritası Seaside Valley'ye hazır ol. Açık dünya yaklaşımını iyice benimseyen Bus Simulator 21 sayesinde bir otobüs şoförünün heyecan verici günlük hayatını deneyimleyebilirsin. Oyunun iki devasa şehrinde sanayi bölgeleri, çevre mahalleler, hareketli Chinatown bölgesi, kordon, şehir dışındaki dağlık araziler ve iş merkezi özgürce keşfedilmeyi bekliyor. Üstelik farklı zorluk düzeyleri ve oyun modları, her türden oyuncuya hitap ediyor.

Bus Simulator 21'de uzun yollar kat eden usta bir şoföre dönüşmekle kalmayacak, gelişmiş yönetim araçlarını kullanma şansı da elde edeceksin. Detaylı zaman tabloları oluşturmak, otobüs alım satımı yapmak, yoğun saatlerde taşınacak yolcu sayısını da göz önünde bulundurarak verimli rotalar planlamak... Tüm bunlar ve daha fazlası seni bekliyor.

Masa başından kalkıp otobüslerinin başına mı geçmek istiyorsun? Hiç sorun değil! Bus Simulator 21'in otomatik özellikleri yönetim işlerini hallederken sen de bir otobüs tutkunu olarak yolların tadını çıkarabilirsin.

Ayrıca yenilenen yaya ve trafik yapay zekâsı, geliştirilmiş grafikler, yoğun saatlerle doğrudan ilişkili dinamik gece-gündüz döngüsü ve farklı hava koşulları oyuncuyu daha da içine çeken bir otobüs sürme deneyimi sunuyor.

İster tek oyunculu ister senkronize çok oyunculu oyna; yolcularını gecikmeden, güvenli bir şekilde varış noktalarına götür. Maaş gününün sonunda görevini hem vaktinde hem de güvenle yerine getirdiğin için ödülleri kap.

Oyunda yer alan haritada istenen durağa hemen gidebilme (hızlı seyahat), zamanı ileri alma ve NPC yönetimindeki diğer otobüs rotalarının kontrolüne hemen geçebilme gibi rahatlıkları sunan özellikler özgürce kullanılabilir. Tüm bunlar, sanal otobüs şoförlüğü deneyimini tamamlayıp direksiyon başında eğlenceli saatler geçirmeni sağlıyor!

- Tam 30 farklı otobüsün yer aldığı Bus Simulator 21'de, seride halihazırda yer alan Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS gibi markaların yanına Alexander Dennis, BYD, Grande West ve Blue Bird gibi popüler markalar da ekleniyor.

- Klasik tek katlı körüklü otobüslere ek olarak, serinin bu yeni oyununda iki katlı bir otobüs ve toplu taşımanın geleceği olan elektrikli otobüsler de seni bekliyor.

- Çok daha büyük bir açık dünya yaklaşımıyla geliştirilen, ABD ve Avrupa'da yer alan iki canlı ve devasa şehri keşfetmeden duramayacaksın!

- İster tek başına, ister işbirliği modunda arkadaşlarınla birlikte sür.

- Detaylı zaman tabloları oluşturma, haritadaki otobüs satıcılarını ziyaret etme ve saatlere göre yolcu yoğunluğunu hesaba katan verimli rotalar planlama gibi geliştirilmiş, tercihe bağlı yönetim özellikleri daha kapsamlı bir deneyim sunuyor.

- Farklı zorluk düzeyleri ve oyun modları, her türden oyuncuya hitap ediyor.

- Gelişmiş grafikler, yeni dinamik hava sistemi, gece-gündüz döngüsü, yeni yaya ve trafik yapay zekâsı oyunun gerçekçiliğini katlıyor.

- Orijinallerine sadık kalarak oluşturulan otobüs sesleri, İngilizce ve Almanca olarak seslendirilen detaylı eğitim ve yolcu diyalogları oyun atmosferini geliştirip daha eğlenceli hale getiriyor.

- Otobüs şoförünün vücut yapısının, kıyafetlerinin, ten renginin, saçının ve çok daha fazlasının geliştirilebileceği yeni karakter yaratma ekranı 15.000'den fazla kombinasyon sunuyor.

- Hızlı seyahat, zamanı ileri alma ve filoda yapay zekâ kontrolündeki otobüsleri hemen sürebilme gibi kullanışlı özellikler menülerde geçirilen süreyi azaltarak yollara daha çok vakit ayırmayı sağlıyor.

- Çok çeşitli özelleştirme seçenekleri: Otobüs yüzeylerini farklı renk, desen ve reklamlarla kişiselleştir. Yollardaki çukurların sıklığını istediğin gibi ayarla. Bilet makinesini ister çalıştır ister devre dışı bırak. Bunlar gibi nice seçenek seni bekliyor.

- Yaygın direksiyonları, oyun kollarını, Tobii Eye Tracking'i ve TrackIR'ı destekler.

- Dar yollar, karşı yönden gelen araçlar, dolambaçlı güzergâhlar, yoğun otobüs terminali, gece sürüşü, yol çalışmaları, karayolu kullanımı, yol çukurları, trafik sıkışıklıkları, yoldaki engeller, kasisler... Trafikte karşılaştığın bu gibi sorunların üstesinden gel!

- Kirlenen otobüsler, özel isteklerde bulunan yolcular, ücret ödemeden binmeye çalışanlar, gürültülü müzik dinleyenler ve önü tıkanmış otobüs durakları gibi farklı olaylarla gerçekçi bir deneyim yaşa.

- Modifikasyon (sadece PC): Genişletilen Mod Aracı sayesinde bütün sınırlar ortadan kalkıyor! - Yeni rotalar, otobüsler, haritalar oluştur ve toplulukla paylaş! İstersen geliştirilen diğer modları yükleyebilir ve oyununu genişletebilirsin.

BUS SIMULATOR 21 - MERCEDES BENZ FRAGMANI

Video Kaynak: astragon