Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? İOKBS sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, belirtilen tarihten itibaren İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulamasını elektronik ortamda yapabilecek. Bu sonuçlar burs kazanan öğrenciler için kritik bir önem taşıyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 'Bursluluk Sınavı' sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

Açıklanacak olan sonuç ekranında; doğru-yanlış sayıları, alınan puan ve burs kazanım durumu gibi bilgiler yer alacak. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, öğrencilerin devlet desteğiyle burs hakkı elde edip edemeyeceklerini belirleyecek.

İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?

MEB ayrıca, sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte, resmi sitelerde yoğunluk yaşanabileceği için velilere sabırlı olmaları öneriliyor.