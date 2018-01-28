Burseya Dağı özgürleşti, kuleye Türk ve ÖSO bayrağı asıldı

Suriye'nin Afrin kenti ile Azez arasındaki bölgede bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Burseya Dağı'nın özgürleştirilmesi için başlatılan operasyon sona erdi. TSK ve ÖSO güçlerinin yaptığı operasyon ile Burseya Dağı özgürleştirildi ve daha önce Kilis ile Azez'i hedef alan roket ve havan saldırılarının yapıldığı kulelere Türkiye ve ÖSO bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin'deki terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında Afrin'in batısındaki Cinderes ile doğusundaki Azez bölgesinden terör unsurlarının bulunduğu alanlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında geçen pazartesi günü Burseya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için TSK ve desteklediği ÖSO güçleri harekete geçti. İki gün boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı dağın bazı bölgeleri terör örgütü PYD unsurlarından arındırılırken, daha sonraki günlerde yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyona yavaş şekilde devam edildi. Bu sabah saatlerinde havanın düzelmesi ile birlikte yeniden taarruza geçildi. İnsansız Hava Araçları ve droneler ile belirlenen terör hedefleri Azez içerisindeki üsler, Kilis sınırındaki birlikler tarafından obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Aynı bölgeler zaman zaman savaş uçakları tarafından da havadan bombalandı. Şiddetli çatışmalar sırasında PYD'li teröristler ise TSK ve ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye sık sık havan ve roketin yanı sıra keskin nişancılar ile saldırı düzenledi. Teröristlerin bulunduğu bölge top atışları ile baskı altına alınırken, komando birlikleri ise siperlerden ilerleyerek PYD'lilerin Kilis ve Azez'i hedef aldığı roket ve havan atışlarını yaptığı ve kaleyi andıran bölgeye doğru ilerledi. Top atışları ve hava bombardımanı ile yerle bir edilen kaledeki teröristler komando birlikleri tarafından etkisiz hale getirildi ve Burseya Dağı saat 14.30 sıralarında tamamen terör unsurlarından arındırıldı.

KULELERE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Teröristlerden bölgedeki kulelerde bulunan sözde PYD flamaları ve terör örgütü elebaşının fotoğrafları kaldırılırken, ilk etapta muhaliflerin kullandığı kırmızı bir bez asıldı. Daha sonra bu kulelere Türkiye bayrağı asıldı. Askerler tarafından bayrağın asılışı sırasında tekbir getiren ÖSO üyeleri daha sonra aynı noktaya kendi bayraklarını da astı.

TANKLAR İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Muhaliflerin sevinç gösterisi yaptığı bölgeye saat 16.00 sıralarında ise tank ve zırhlı araçlar ulaştı. Bölgeye gelen araçlar teröristlerin bulunduğu belirlenen Bafelyun Tepesinin bulunduğu bölgeye göre konuşlandı.

PATLAYICI TARAMASI BAŞLATILDI

Öte yandan teröristlerden arındırılan bölgedeki sığınak ve menfezlere olası patlayıcı tuzaklanması ihtimaline karşı güvenlik güçlerince kimse yaklaştırılmadı. Bölgedeki askeri yetkililer daha sonra teröristlerin mayın ve patlayıcı tuzaklamış olabileceğini göz önünde tutarak, arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Bölgede yapılacak taramanın ardından güvenlik güçlerinin ÖSO ile birlikte bu kez Burseya Dağı'nın yanında Afrin'in batısında bulunan Bafelyun Tepesinin de özgürleştirilmesi için operasyona başlayacağı kaydedildi.

AZEZ'DE SİLAHLI KUTLAMA

Öte yandan Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD'den temizlendiği haberi kısa sürede Azez'e de ulaştı. Azez'de yaşamını sürdüren çok sayıda kişi aldıkları haberin ardından evlerinin çatısından uzun süre havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş açarak kutlama yaptı.

Hasan KIRMIZITAŞ-İrfan SAPMAZ-AZEZ (Suriye), (DHA)

(Tür: Yurt)