Bursalılardan kan bağışına büyük ilgi
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Bursalılardan kan bağışına büyük ilgi

Bursalılardan kan bağışına büyük ilgi Türk Kızılay Bursa Şubesi organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

27.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:19

Bursalılardan kan bağışına büyük ilgi

Türk Kızılay Bursa Şubesi organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bir yandan pandemi ile mücadele günleri kapsamında evlerinde olan ihtiyaç sahiplerine bağışçıların yardımlarını ulaştırırken diğer yandan da sürekli bir ihtiyaç olan kan stoğunun yeterli seviyelerde kalması için çalışmalarını yürütüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nın son gününde Kestel Meydanı'na kurulan seyyar kan merkezleri vatandaşların büyük ilgisini gördü. Organizasyona Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Kürel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Can Ayhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Yıldız Engin, İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü turan Yavuz, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Bursa Şube ve İlçe Temsilciliği yöneticileri, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonda Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin pandemi sürecinde ve geçtiğimiz ramazan ayında Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını belirten Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışına karşı gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, bayram gününde vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen örnek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, her an hepimize lazım olabilecek olan kan tedariğine verilen desteğin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Bağışlanan her ünite kanın belki de bir cana umut olacağını vurgulayan Önder Tanır, bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, bayramın hemen ardından Bursa'daki tüm kan merkezlerinde kan bağış kabul işlemlerini aralıksız sürdürmeye devam edecekleri belirtti.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın ardından Kestel İlçesi'nden başlamak üzere her hafta bir ilçede seyyar kan merkezlerinin kurmayı planladıklarını belirtti. Davut Gürkan, pandemi krizi ve ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarına karşı Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrının ardından vatandaşların yurt genelinde bu konuya karşı bir duyarlılık örneği gösterdiklerini belirterek, Türk Kızılay'a destek veren herkese teşekkür etti.

Bursalılardan kan bağışına büyük ilgi

Kaynak: İHA

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