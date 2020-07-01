Bursalı lojistik devinden Kanada'ya medikal ürün Uluslararası taşımacılık sektörünün Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirten Lima Logistics Kurucu Ortağı Vedat Çelik, "Salgın nedeniyle tüm dış hat yolcu uçuşlarının iptal olduğu, hava kargo taşımacılığında kullanılan uçakların kapasitelerinde...

Uluslararası taşımacılık sektörünün Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirten Lima Logistics Kurucu Ortağı Vedat Çelik, "Salgın nedeniyle tüm dış hat yolcu uçuşlarının iptal olduğu, hava kargo taşımacılığında kullanılan uçakların kapasitelerinde sıkıntıların yaşandığı, deniz limanlarının kısıtlı çalıştığı pandemi döneminde Kanada Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu medikal sağlık ürünlerin havayolu ve denizyolu taşımalarını başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının uluslararası taşımacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Çelik, "Türk havacılık ve denizcilik sektörü Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başındaydı. Salgın nedeniyle tüm dış hat yolcu uçuşları uzun süre iptal oldu. Hava kargo taşımacılığında kullanılan uçakların optimizasyonlarında sıkıntılar yaşandı ve denizyolu limanlarında kısıtlamalarla karşı karşıya kalındı" diye konuştu.

Pandemi etkisiyle Türkiye'deki taşımacılık faaliyetlerinin ciddi bir krizin etkisinde olduğunu kaydeden Çelik, "Lima olarak; salgın kaynaklı kriz durumundan taşıdığımız ürünlerin çeşitliliğini geliştirerek avantajlı çıkmayı öngörüyoruz. Bugüne kadar çok fazla taşımadığımız maske, eldiven, önlük, solunum cihazı ve benzeri medikal sağlık ürün taşımalarıyla krizden en az zararla kurtulabileceğimize inanıyoruz. Ülkemiz de bu durumdan dinamizmiyle kısa sürede kurtulacaktır. Pandemi tehlikesinin ortadan kalkması ile uluslararası taşımacılık sektörü de çok çabuk bir toparlama sürecine girecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA