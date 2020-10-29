Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

29.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:26
Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Korona virüs rakamlarının yüzde 84 artışı ile Türkiye'nin gündemine gelen Bursa'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusuna Vali Yakup Canbolat açıklık getirdi.

Korona virüs rakamlarının yüzde 84 artışı ile Türkiye'nin gündemine gelen Bursa'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusuna Vali Yakup Canbolat açıklık getirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı veya kısıtlama kararı alırsa bizde uyarız. Bursa'da en çok artış Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde görülmektedir" dedi.

Korona virüs salgının Türkiye genelinde hızla artış göstermesi, sokağa çıkma yasağını veya kısıtlamaları tekrardan akıllara getirdi. Yapılacak olan çalışmalarla ilgili Bursa'da titizlikle bir çalışma yürüten Bursa Valisi Yakup Canbolat, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, "Sokağa çıkma yasağı gibi bir kısıtlama söz konusu değil. Ama Bilim Kurulu çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı? Onu buradan bilmemiz veya karar vermemiz de söz konusu değildir. Şu anda planlanan bir sokağa çıkma yasağı yoktur. Bursa olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir kısıtlama da söz konusu değil. Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bir kısıtlama olacaksa onu Bursa'da da uygularız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki kurullar zaten bütün kararları alıyor. Ekim ayı itibariyle Covid-19 vakaları hızla artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın katkısı ve desteği olmalıdır. Herkesin hassas olmasını istiyoruz" dedi.

Filyasyon ekiplerini 2 katına çıkardıklarını belirten Canbolat, "Kamu kurumların şoför ve araç desteğini sağlık kuruluşlarına sağladık. Yoğun bakım sayılarını arttırıyoruz. Denetimlerin de sayısını ve etkinliğini arttıracağız. Genel anlamda aldığımız önlemler bunlardır. Şu anda günlük bir artış var. Ama bunun ne kadar olduğunu kestirmek zor. Artış hızı yaklaşık 3 katı civarında. Amacımız bunu 3 katından geriye doğru çevirmektir. Bunu yakalamak için de ekiplerimizle gereken gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Canbolat, "Asıl vatandaşımız bu soruna çare olacaktır. Şu an daha önceden olduğu gibi, Osmangazi ve Yıldırım'da artışın en çok olduğu ilçelerdir. Herkesin kurallara uymasını ve çevresine dikkat etmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bursa Valisi açıkladı...Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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