Bursa Tarihi İznik Müzesi 6 Yıldır Açılmayı Bekliyor Hd

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, 1'inci ve 7'nci konsülün toplanması nedeniyle Hıristiyanların önemli hac merkezlerinden biri olan Bursa'nın İznik İlçesi'ndeki müze tadilat nedeniyle 6 yıldır kapalı.Bursa'nın İznik ilçesinde 1388 yılında Sultan I.Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi 6 yılı aşkın süredir ziiyaretçilere kapalı.. İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 adet kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatıldı. Tadilat sırasında 2 bin 500 yıllık medeniyet yaşantısının bulgularına rastlanması ise müzenin restorasyon ve inşaat çalışmaları durduludu. Yallardır ziyarete kapalı olan müze ise güvenlik görevlileri tarafından 24 saat korunurken, İznik halkı ve esnafı müzenin ziyarete kapalı olmasının turizmi olumsuz yönde etkilediğini söylediler.

"2 BİN 500 YILLIK MEDENİYET BULGULARINA RASTLANDI"

Kapalı olan İznik Müzesi ve yakınında bulunan Antik Roma Tiyatrosu ile ilgili konuşan İznik Belediyesi Başkanı Osman Sargın,"İznik Müzesi, Nilüfer Hatun imareti olarak görev yapmış, daha sonra da Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmiş önemli eserlerden birisidir. Müze, Turizm Bakanlığımız tarafından 2012 yılında tadilata sokuldu. Sondaj kazıları yapıldığı sırada 2 bin 500 yıllık bir medeniyet bulgularına rastlandı. Bu sebepten dolayı kendi enerjisini üreten müze inşaatı orada durdu. Yakın zamanda bu çalışmaların biteceğine inanıyorum. İnşallah müzemiz yakın zamanda yeniden hizmetine başlayacak. Aynı zamanda da ikinci müzenin inşaatına da başlanacak. 6 yıldan beridir kapalı, 7'nci yıla doğru gidiyoruz. Maalesef tarihi eserlerin restorasyonu uzun sürüyor. Çünkü tarihe uygun vasıflarda inşaa edilmesi gerekiyor bu anlamda da biraz uzun sürüyor. Antik Roma Tiyatrosu önemli eserlerden biri. O dönemin tiyatrosu, arenası. Burada geçen yıl Büyükşehir'in destekleriyle hızlı bir çalışmaya girildi. Hem Büyükşehir Belediyesi, hem Turizm Bakanlığı hem de İznik Belediyesi katkılarıyla şu an kazı çalışmalarının sonuna doğru yaklaşıldı. Bu yıl büyük bir etkinlik ile oranın da açılması planlanıyordu fakat tarihi eserlerin restorasyonu biraz daha zaman aldığı için ertelendi. İnanıyoruz ki yakın zamanda Roma tiyatroları tüm insanların hizmetine sunulmuş olacak."dedi.

"TURİSTLER GELİYOR, MÜZENİN KAPISI KAPALI"

Kapalı olan müzenin İznik turizmini olumsuz etkilediğini belirten İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, ??Müzemizde Osmanlı, Bizans ve Roma döneminin tarihi eserleri vardır. İlçemiz için, turizm açısından önemli bir gelir kapısıydı neredeyse 7 yıldan beridir müzemiz kapalı halde duruyor. Bu da ilçemize turizm açısından inanılmaz derecede zarar veriyor. Biz de Ticaret Odası olarak birinci hedefin turizm olmasını amaçlıyoruz. Göreve geldiğimizden günden beridir bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi ilçemizin en önemli turizm için gelir kapısı olan müzemiz kapalı. Turistler buraya geliyor ancak müzenin kapısı kapalı, ilçe ve esnaflar olarak büyük sıkıntıdayız."diye konuştu.

Görünü Dökümü

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Müzeden ve tarihi eserlerden, Roma Antik Tiyatrosundan görünüler (Drone ve Tripotlu)

-Belediye Başkanı ve ITSO Baskanı ile Röportaj

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURALMehmet BULDUBURSA,(DHA)-

SÜRE 5 dakika 57 sanıye

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(Tür: Yurt)