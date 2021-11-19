Bursa takla atan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Rüştiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Bayram (23) idaresindeki 43 HZ 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak yol kenarında bulunan boş arazide yan şekilde durdu.
Araç içinde sıkışan sürücü Hasan Bayram, çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri