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BURSA Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz

Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsinizTÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından yoğun talep ile birlikte kolonya ve dezenfektan fiyatlarında artış dikkat çekti.

17.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:25
BURSA Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz

Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından yoğun talep ile birlikte kolonya ve dezenfektan fiyatlarında artış dikkat çekti. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde el dezenfektanlarının üretilebileceğini belirterek, "Etil alkol ve aleo veranın yanında lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağıyla desteklenen bir ürünle çok rahat, güvenle kullanılabilen bir el dezenfektanı yapabiliriz. Bu sayede bu işi ahlaksızlık haline getiren, 'korona teröristleri' diyebileceğimiz gruba karşı da etkin bir mücadele vermiş oluruz" dedi.

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısında da her geçen gün artış yaşandı. Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından maske, kolonya ve dezenfektan fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Özellikle el dezenfektanlarındaki fiyat artışından yola çıkan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, aktar ve eczanelerde bulunan lavanta yağı, çay çiçeği yağı, karanfil yağı, aleo vera ve etil alkolden el dezenfektanı yapılabileceğini söyledi.

'ELLERDE KURUMALAR, ÇATLAMALAR MEYDANA GELDİ'

Kolonya ve alkol bazlı dezenfektanların aşırı kullanılması sonucu elde çatlama, egzama gibi rahatsızlıklarda artış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Koronavirüs konusunda dünya bir sınav veriyor ve bu sınavı da en başarılı şekilde veren ülkelerden biri Türkiye. Hükümetimiz bu konuda çok akıllı hareket ediyor fakat bu arada gözden kaçan birkaç nokta var. Birincisi 'el yıkayalım' diye konuştuk. Günde 15-20 defa el yıkanmaya başladı. Alkol bazlı dezenfektanlar, kolonyalar devreye girince ellerde kurumalar, çatlamalar ve egzama şekillendi. Bu 7'den 70'e hepimizi rahatsız eder hale geldi. Eski tip sabunlar, bunların lavanta özlüsü gibi doğal olarak antibakteriyel sabunları kullanmak ellerimizi bu olumsuz etkilerden kurtaracaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra yumuşatıcı krem, vazelin gibi ürünler kullanmak gerekiyor" dedi.

'EVDE EKONOMİK VE GÜVENLİ DEZENFEKTAN YAPILABİLİR'

Evde rahatlıkla el dezenfektanı üretilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, "Aşırı artan maske fiyatları, kolonya ve el dezenfektan fiyatları ortaya çıktı. Aktara gidip antibakteriyel ve antiviral etkileri ispatlanan, bütün bu kimyasal olmayan, doğal kökenli malzemelerle de evimizde ihtiyacımızı karşılayacak kadar çok daha ekonomik, çok daha güvenli el dezenfektanı üretme şansımız var. Bu işi ahlaksızlık haline getiren, 'korona teröristleri' diyebileceğimiz gruba karşı da etkin bir mücadele vermiş oluruz. Alkolün antiviral etkisi tanımlanmıştır. Aleo Vera bu konuda doğal kökenli, hem ellerin sağlığı için hem de antiviral etkisinden yararlanmak için kullanılabilir bir madde. İkisinin ana çözeltisinin yanına da yine antiviral ve antibakteriyal etkileri ispatlanmış lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağıyla desteklenen bir ürünle çok rahat, güvenle kullanılabilen bir el dezenfektanı yapmış oluruz. Bu korku dönemine biz de tüketici olarak çok daha rahat geçirmiş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DEZENFEKTANIN FİYATI 3 KAT ARTINCA EVDE ÜRETTİ

Eczaneden 7 liraya aldığı el dezenfektanı 21 lira olunca aktardan gerekli malzemeleri alarak el dezenfektanını kendisinin yapacağını söyleyen Hacer Özen, "Sabah eczaneye gittim. Daha öne 7 liraya aldığım el dezenfektanının fiyatı 21 lira, maske 50 lira olmuştu. Ben de doğal yollarla ne yapabilirim diye düşündüm ve aktara geldim. Şu anda 150 liralık bir harcamayla 6 ay kullanabileceğim dezenfektan elde edebiliyorum. Ne olduğunu bilmediğim ürünler kullanmaktansa sağlıklı şeyler kullanmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

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BURSA Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz

Kaynak: DHA

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BURSA Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz

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