BURSA Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer Benimle canları pahasına ilgilendiler
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Devlet Hastanesi, Ömer Şimşek, Koronavirüs, İnegöl, Güncel

BURSA Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer Benimle canları pahasına ilgilendiler

Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer: Benimle canları pahasına ilgilendilerBURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek (24), 'Doktor ve hemşireler benimle canları pahasına ilgilendi.

12.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:06

Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer: Benimle canları pahasına ilgilendiler

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek (24), 'Doktor ve hemşireler benimle canları pahasına ilgilendi. Umarım mektup onların motivasyonunu yükseltmiştir' dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nden dün taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, 'Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin' ifadelerini yazıp, yatağına bıraktı. Yatağı temizleyen sağlık çalışanları ise, kağıdı bulduğunda duygu dolu anlar yaşadı.

Başhekim Hayrettin Göçmen de, sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak, "Yoğun duygular yaşadığımız bu günlerde, daha çok güzellikler paylaşacağımıza dair sizlere söz vermiştik. İşte koronavirüs savaş tarihine not düşülecek bir ayrıntı. Dün iyileşerek taburcu ettiğimiz 7 hastamızdan birinin odasında bulduğumuz, bizlere yazmış olduğu mektup. Kendi canlarını ikinci plana atıp hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışan sağlık neferlerine yazılmış bir mektup. Fazla yoruma gerek yok. Kelimeler duyguları net bir şekilde ifade ediyor. Tüm yorgunluk ve ümitsizlik duygularımızı paramparça eden, bizleri daha güçlü ve daha ümitkar kılan duygular. Vatandaş ve sağlıkçı iş birliği ile el ele ve gönül gönüle biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Yeter ki siz mutlaka ama mutlaka evde kalın. Hastamıza ve tüm hastalarımıza çok teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİİNNET BORÇLUYUM"

Koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek, mektubun gündem olmasının ardından, çektiği video ile açıklamalarda bulundu. Koronavirüs olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu söyleyen Şimşek, "İş yerimden eve geldiğim zaman 112 sağlık çalışanları ile bir araya geldim. Bana yapmam gerekenleri söylediler, eksiksiz yapacağıma söz verdim. Sonra gelip, beni alarak hastaneye götürdüler. Şaka değildi bu, korkunç bir hastalık. İçimdeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmedim, sürekli çabaladım ve yendim. İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. Bana bir şey olmaz demeyin, ben de öyle diyordum ama bu hastalığın ben de bir kurbanı oldum. Çabaladım ve yendim. Bana bir şey olmaz diyerek dışarıda gezmeyin, evde kalın. Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler. Gece 2'de, sabah 5'te arayıp, yanımıza gelip, ihtiyacınız var mı diye her dakika sordular, onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. Odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak ona yazdım, başka imkanım yoktu. Mutlu etmiştir umarım, sağlık çalışanlarımız sizleri çok seviyorum, iyi varsınız, hakkınızı helal edin? dedi.

BURSA Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer Benimle canları pahasına ilgilendiler

Kaynak: DHA

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