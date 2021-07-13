Bursa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bursa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Bursa oldu. Peki, Bursa kurban kesim yerleri nerededir? Bursa kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Bursa'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Bursa kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Bursa kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Bursa kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Bursa kurban kesim yerleri 2021! Bursa kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BURSA KURBAN SATIŞYERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Bursa kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADI ADRES İLETİŞİM MURATOBA HAYVAN PAZARI MURATOBA MAHALLESİ KATIRLI YOLU 224 513 45 20 DAHİLİ 109-190 HAYVAN PAZARI MESUDİYE, REHBER SK. NO:13, 16400 İNEGÖL/BURSA 0(224) 715 10 10 - 711 94 14 - 711 92 95 - 711 92 33 KURBAN SATIŞ YERİ SELÇUK MAHALLESİ İZNİK STADYUM ARKASI İZNİK/ BURSA 02247571010 KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ HAMİDİYE MAHALLESİ PANAYIR MEVKİİ 02246768640 KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ HAMİDİYE MAH. PANAYIR MEVKİİ . KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ HAMİDİYE MAHALLESİ PANAYIR MEVKİİ . KELES BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI SOFULAR MAHALLESİ ULU CAD. KELES/BURSA 0224 8612009 HAYVAN SATIŞ PAZARI YALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1 444 38 15 HAYVAN SATIŞ PAZARI YALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1 M.K.PAŞA 4443815 HAYVAN SATIŞ PAZARI YALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1 M.K.PAŞA -BURSA 4443815

DOLGU ALANI MEVKİİ BURBAK OTOPARKI ÖMERBEY MAHALLESİ DOLGU ALANI MEVKİİ BURBAK OTOPARKI MUDANYA TEL : 444 8 922 FAX : 02245441657

YER ADI ADRES İLETİŞİM ALAADDİNBEY HAYVAN PAZARI ALAADDİNBEY MAHALLESİ NİLÜFER/BURSA 2452498 CARREFEOR-SA MARKET ODUNLUK MAHALLESİ ORHANELİ KAVŞAĞI İZMİR YOLU CADDESİ NO:5 NİLÜFER BURSA 219 73 00

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BURSA KURBAN KESİM YERLERİ 2021

YER ADI ADRES İLETİŞİM ALAATTİNBEY HAYVAN PAZARI ALAADDİNBEY MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI) ODUNLUK MAH. LEFKOŞE CAD. 55 ORHANELİ, NİLÜFER, BURSA 02244526900 CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI) CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI) 02244526900 KONAK MAHALLESİ PAZAR YERİ NİLÜFER/ BURSA KONAK MAHALLESİ 219 73 00 İHSANİYE MAH. PAZAR YERİ İHSANİYE MAH.A.VEFİKPAŞA CAD. 219 73 00 ATAEVLER MAHALLESİ PAZAR YERİ ATAEVLER MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 HASANAĞA TOKİ KESİM YERİ HASANAĞA MAHALLESİ NİLÜFER/BURSA 219 73 00 GÖRÜKLE ŞANTİYESİ GÖRÜKLE MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 GÖLYAZI BALIK MEZATI GÖLYAZI MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 KARAMAN MAHALLESİ PAZAR YERİ KARAMAN MAH.DEMİRCİ CAD. 219 73 00

100. YIL MAHALLESİ PAZAR YERİ 100. YIL MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 ALTINŞEHİR MAHALLESİ PAZAR YERİ ALTINŞEHİR MAH.233.SOK.MUHTARLIK YANI 219 73 00 ÇAMLICA MAHALLESİ PAZAR YERİ ÇAMLICA MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 KAYAPA MAHALLESİ FEN İŞLERİ OTOPARKI KAYAPA MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 ESENTEPE MAHALLESİ PAZAR YERİ ESENTEPE MAH. YALIM SOKAK 219 73 00 CUMHURİYET MAHALLESİ GAZİ PAZAR YERİ CUMHURİYET MAHALLESİ MAVİ SOKAK 219 73 00 ÜÇEVLER MAHALLESİ PAZAR YERİ ÜÇEVLER MAHALLESİ NİLÜFER BURSA 219 73 00 KÜLTÜR MAHALLESİ PAZAR YERİ KÜLTÜR MAHALLESİ NİLÜFER/ BURSA 219 73 00 GÖRÜKLE GÖÇMEN KONUTLARI PAZAR YERİ GÖRÜKLE KURTULUŞ MAH.MEVLANA SOK. 219 73 00

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.