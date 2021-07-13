Bursa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bursa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Bursa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bursa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Bursa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bursa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Bursa oldu. Peki, Bursa kurban kesim yerleri nerededir? Bursa kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Bursa'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Bursa kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Bursa kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Bursa kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Bursa kurban kesim yerleri 2021! Bursa kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BURSA KURBAN SATIŞYERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Bursa kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
MURATOBA HAYVAN PAZARIMURATOBA MAHALLESİ KATIRLI YOLU224 513 45 20 DAHİLİ 109-190
HAYVAN PAZARIMESUDİYE, REHBER SK. NO:13, 16400 İNEGÖL/BURSA0(224) 715 10 10 - 711 94 14 - 711 92 95 - 711 92 33
KURBAN SATIŞ YERİSELÇUK MAHALLESİ İZNİK STADYUM ARKASI İZNİK/ BURSA02247571010
KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİHAMİDİYE MAHALLESİ PANAYIR MEVKİİ02246768640
KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİHAMİDİYE MAH. PANAYIR MEVKİİ.
KARACABEY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİHAMİDİYE MAHALLESİ PANAYIR MEVKİİ.
KELES BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARISOFULAR MAHALLESİ ULU CAD. KELES/BURSA0224 8612009
HAYVAN SATIŞ PAZARIYALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1444 38 15
HAYVAN SATIŞ PAZARIYALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1 M.K.PAŞA4443815
HAYVAN SATIŞ PAZARIYALINTAŞ MAHALLESİ KARACAGÜR CADDESİ NO:1 M.K.PAŞA -BURSA4443815
DOLGU ALANI MEVKİİ BURBAK OTOPARKIÖMERBEY MAHALLESİ DOLGU ALANI MEVKİİ BURBAK OTOPARKI MUDANYATEL : 444 8 922 FAX : 02245441657
YER ADIADRESİLETİŞİM
ALAADDİNBEY HAYVAN PAZARIALAADDİNBEY MAHALLESİ NİLÜFER/BURSA2452498
CARREFEOR-SA MARKETODUNLUK MAHALLESİ ORHANELİ KAVŞAĞI İZMİR YOLU CADDESİ NO:5 NİLÜFER BURSA219 73 00

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BURSA KURBAN KESİM YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
ALAATTİNBEY HAYVAN PAZARIALAADDİNBEY MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI)ODUNLUK MAH. LEFKOŞE CAD. 55 ORHANELİ, NİLÜFER, BURSA02244526900
CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI)CARRFOUR-SA MARKET (ORHANELİ KAVŞAĞI)02244526900
KONAK MAHALLESİ PAZAR YERİ NİLÜFER/ BURSAKONAK MAHALLESİ219 73 00
İHSANİYE MAH. PAZAR YERİİHSANİYE MAH.A.VEFİKPAŞA CAD.219 73 00
ATAEVLER MAHALLESİ PAZAR YERİATAEVLER MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
HASANAĞA TOKİ KESİM YERİHASANAĞA MAHALLESİ NİLÜFER/BURSA219 73 00
GÖRÜKLE ŞANTİYESİGÖRÜKLE MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
GÖLYAZI BALIK MEZATIGÖLYAZI MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
KARAMAN MAHALLESİ PAZAR YERİKARAMAN MAH.DEMİRCİ CAD.219 73 00
100. YIL MAHALLESİ PAZAR YERİ100. YIL MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
ALTINŞEHİR MAHALLESİ PAZAR YERİALTINŞEHİR MAH.233.SOK.MUHTARLIK YANI219 73 00
ÇAMLICA MAHALLESİ PAZAR YERİÇAMLICA MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
KAYAPA MAHALLESİ FEN İŞLERİ OTOPARKIKAYAPA MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
ESENTEPE MAHALLESİ PAZAR YERİESENTEPE MAH. YALIM SOKAK219 73 00
CUMHURİYET MAHALLESİ GAZİ PAZAR YERİCUMHURİYET MAHALLESİ MAVİ SOKAK219 73 00
ÜÇEVLER MAHALLESİ PAZAR YERİÜÇEVLER MAHALLESİ NİLÜFER BURSA219 73 00
KÜLTÜR MAHALLESİ PAZAR YERİKÜLTÜR MAHALLESİ NİLÜFER/ BURSA219 73 00
GÖRÜKLE GÖÇMEN KONUTLARI PAZAR YERİGÖRÜKLE KURTULUŞ MAH.MEVLANA SOK.219 73 00

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Bursa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bursa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri! - Haberler
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