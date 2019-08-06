BURSA İNEGÖL'DEN HOLLANDA'YA BİN TON SALÇA İHRACATI

06.08.2019 15:42

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna start verdi. 500 ton civarında domates salçası üretilecek, Hollanda'ya ise üretilecek bin ton biber salçası ihraç edilecek. Kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar Türkiye'nin her yerine olduğu gibi biber salçaları da Hollanda'ya ihracat edilecek. Kooperatif yönetimi küçükbaş kurban kesip dualar ederek saç sezonuna start verdiler.

ÜRETİMİ ARTIRDIK

Açıklama yapan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, Salça sezonunun açtıklarını belirterek, 'Farklı illerden iyi domatesler seçerek salça çalışmalarına başladık. Salçalık domatesin kilosu 70 kuruştan aldık. Şuanda 80 ton civarında domatesimiz var. Kurban bayramına kadar tüm tüketicilere yetecek kadar taze salçamız çıkacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yılda üretim çıtamızı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Nüfusumuz artıyor, markamıza yönelik talep artıyor. O nedenle üretimimizi bu sene yüzde 20'ler seviyesinde artıracağız. Bu sene domates fazla ekildi.ö Dedi.

HOLLANDA'YA İHRACAT

Bunun yanında Hollanda'ya bu sene de biber salçası ihraç edeceklerini aktaran Uğur, 'Ağustos ayının sonuna doğru biber salçası üretimimize başlayacağız. Biber salçası ihracat hedefimiz bin ton civarında olacak. Bu sene biber sıkıntımız da yok. ihracat sorunumuz da yok. Gıda tarımsız, tarım kooperatifsiz olmaz. Son yıllarda devletin tarıma bakış açısı gelişmiş durumdadır. Tarım sektörünün yeniden ayağa kalkacağını düşünüyorum. Çiftçiye desteğin artması lazım.ö Diye konuştu.

SERTİFİKA

Uğur, 'Bizler sürdürebilir gıda sertifikası için eğitimler yapıyoruz. İspanya daki denetim kuruluşu hak ettiğimiz sertifikamızı verecektir. gelişmiş ülkeler sertifikalı ürünleri genelde tercih ediyorlar. ö İfadelerini kullandı.

KADIN GÜCÜ

Kadınların özellikle bu işte büyük çaba harcadıklarının altını çizen Uğur, 'Sezon da 60 kadın çalıştırıyoruz.ö Dedi.

Kaynak: DHA