Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "sıcak hava" uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar 4 ile 6 derece artacak.

Hissedilir derecede artış gösterecek sıcaklıklar, hafta sonu ise mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Yağışın beklenmediği bu süreçte sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ