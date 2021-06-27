Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 50 milyon liralık Mali Destek Programı kapsamında uygun görülen projeler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 50 milyon liralık Mali Destek Programı kapsamında uygun görülen projeler için sözleşme imzaladı.

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, BEBKA'nın Eskişehir'deki yeni ofisini ziyaretinde AA muhabirine, Eskişehir'de verdikleri 4,2 milyon lira destekle 2021 yılında 5 projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Bu projeler arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden bir girişimcilik merkezinin yer aldığını belirten Durak, şu bilgileri paylaştı:

"Eskişehir Teknik Üniversitesinde Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarımız var. Eskişehir Ticaret Odasının Eskişehir E-ticaret Merkezi Projesi var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandırılmasıyla ilgili projesi var. Altın Gençlik Spor ve İzcilik Derneği ile 'Genç Fikirlerle Geleceği Kodluyoruz' adlı projemiz var. Destek olduğumuz projelerimizin öncelik amaçları da bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin genişletilmesi ve gençlerimize yönelik ortak akılların geliştirilmesidir."

Durak, geçen sene, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen kaynak verimliliği temasının işlendiğini dile getirerek, bu kapsamda kentlerde enerji verimliliğini teşvik eden projelere destek sağladıklarını anlattı.

"Ticaret adeta boyut değiştirdi"

Son dönemde salgının etkisiyle e-ticaret konusunun gündeme geldiğine değinen Durak, "Ticaret adeta boyut değiştirdi. Eskişehir'de bu projeleri hayata geçirerek kentin öncelikli olarak hem Kovid-19 salgını sonrası hem kaynak verimliliğine yönelik hem de gençlere girişimcilik yolunda kendilerini geliştirebilecekleri destekler vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Durak, kentte üniversitelere yönelik desteklerle sanayicilerin ihtiyaç duyduğu test ve Ar-Ge merkezlerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca, Eskişehir'e bu dönemde 2,4 milyon liralık kırsal desteklerinin olduğunu kaydeden Durak, "Eskişehir'de 4 kırsal destek projemize destek oluyoruz. Belediyelerimize de bu anlamda farklı proje desteklerinde bulunduk. Eskişehir'de 4 meslek lisesine birbirinden farklı desteklerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Muhammed Zeki Durak, BEBKA olarak Kovid-19 salgını döneminde toplam 50 milyon liralık desteğe çıktıklarını aktardı.

Desteklerin içeriğine değinen Durak, şöyle konuştu:

"Bu desteklerle, kar amacı gütmeyen kurumların yanında olmak için çalışmalar yaptık. BEBKA, tüm imkanlarını kullanarak bu zor günlerde kurumlarımızın yanında olarak halkımızın faydasına yönelik projelerde destek olmayı amaçladı. Gençlerin girişimcilik yolunda TechUP ve SeedUP gibi girişimcilik programları ile fikirlerini geliştirmelerine destek olduk. Ülkemizde, İstanbul Kalkınma Ajansından sonra bu dönemde en büyük bütçeli çağrıya çıkan kalkınma ajansı olduk. İhtiyaçları göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde kırsal kalkınmayla ilgili bir çağrıya daha çıkmayı planlıyoruz. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, odalarımızla geliştirdiğimiz projelerle Kovid-19 salgını döneminde halkımızın yanında olmaya çalıştık."

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından Kovid-19 sürecinde 50 milyon liralık proje desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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