Bursa elektrik kesintisi! 25 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cumagünü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25 Şubat Cuma günü 15:00 - 18:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, FATİH, SOĞANLI, ÇİFTEHAVUZLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 13:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ATICILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ATICILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ATICILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ATICILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, VEYSEL KARANİ, KÜÇÜKBALIKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HUZUR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 02:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇALI, TAHTALI, 30 AĞUSTOS ZAFER, KAYAPA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, HARMANCIK ilçe, KOCAPINAR, BEKDEMİRLER, AKPINAR, KARACA, KIŞMANLAR, KEPEKDERE, İSHAKLAR, BALATDANİŞMENT, GEDİKÖREN, KOZLUCA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

25 Şubat Cuma günü 08:30 - 12:30 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AKSU, GÖZEDE, ALAÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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