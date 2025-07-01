Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 ve 4.2'lik iki deprem İstanbul dahil çok sayıda ilde paniğe neden olurken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den endişe yaratan bir açıklama geldi. Görür "Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir" dedi. Peki, Bursa deprem bölgesi mi, Bursa'da fay hattı var mı?

BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ, BURSA'DA FAY HATTI VAR MI?

Türkiye'nin önemli sanayi ve yerleşim merkezlerinden Bursa, yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölgede yer alıyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) güney kolu üzerinde bulunması, şehri deprem riski açısından hassas kılıyor.

Bursa'da 70 dakika arayla meydana gelen 2 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den de jet bir açıklama geldi. X hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Görür, ilk depremin ardından "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı veburayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" paylaşımında bulundu.

"DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK"

4.2'lik ikinci depremin ardından bir paylaşım daha yapan Görür "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle" dedi.

BURSA İLİNİN AFET-TEHLİKE VE RİSKLERİ

• Jeolojik

Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklimsel özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetler ile çok sık karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda ilimiz de afetler konusunda hassas bir konumda bulunmaktadır.

Bursa ilinde yaşanan deprem dışındaki afet olayları incelendiğinde ise heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve çığ dikkat çekmektedir. Heyelan Bursa ilinde en sık görülen afet türü olup heyelanların en sık gerçekleştiği ilçeler İnegöl ve Gemlik'tir.

Marmara, Sakarya ve Susurluk Havzaları'nda yer alan ilimizde Heyelandan sonra en sık gözlemlenen afet türü su baskını olup su baskınları çoğunlukla İnegöl, Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde görülmektedir.

Bursa ilinde çok sık olmamakla birlikte gerçekleşen Diğer Afet türleri ise kaya düşmesi ve çığ olaylarıdır. İlimizde 1950'li yıllardan günümüze kadar olan süreçte 13 adet Kaya Düşmesi olayı ve 2 adet çığ gözlemlenmiştir.