Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde otomobilin aniden ana yola çıkması üzerine Ergün Pehlivan (60) idaresindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü fren yaptı.

Yolcu otobüsüne aynı yönde ilerleyen Erhan Doğan (33) idaresindeki 16 M 06025 plakalı yolcu midibüsü arkadan, Zafer Yalnız (35) idaresindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de yandan çarptı.

Kazada midibüsteki yolculardan Tahir Giray (56) ile Muhammed Ali Akgün (14) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Giray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa istikametinde yaklaşık bir saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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