Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
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Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm

Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da eski binanın yıkım çalışmalarını yapan iş makinesiyle yan binanın duvarı arasına sıkışan 30 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Bursa'da eski binanın yıkım çalışmalarını yapan iş makinesiyle yan binanın duvarı arasına sıkışan 30 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Olay Osmangazi'ye bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Asteğmen Murat Özgün sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir binanın yıkımını yapan ekskavatör operatörü İ.A., makinenin etrafında yıkım çalışmalarına yardım eden ve inşaat sahasını sulayan 30 yaşındaki Yunus Emre Koçdemir'i fark etmedi. Ekskavatörün manevra yaptığı esnada arkasında bulunan Koçdemir, yan binanın duvarıyla iş makinesi arasında kalarak feci şekilde can verdi. İddiaya göre iş makinesinin operatörü İ. A., Koçdemir'in sıkıştığını fark etmeden çalışmasına bir süre daha devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine iş makinesinden inen İ.A., Yunus Emre Koçdemir'in cansız bedenini yerde görünce fenalaşarak bayıldı.

Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, Koçdemir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Operatör İ.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay anında gürültüyle irkildiğini aktaran mahalle esnafı Selim Gümüş, "Kepçe çalışırken inşaat alanında dolaşıyordu. ya alanı ıslatıyordu, ya da bir şeyler almaya çalışıyordu. Biz çalışırken bir gürültü duyduk. O anda arkamızı dönünce kepçenin çocuğu sıkıştırdığını gördü. Yere düştü. Biz dışarı koştuk. Operatörü bağırarak uyardık. Yaklaşık 1 dakika kadar çalışmaya devam etti. Operatör durduktan sonra aşağı inince feryat etmeye başladı ve bayıldı. Daha 3 gün önce başladılar yıkıma. Çok üzücü bir hadise" dedi.

Koçdemir'in ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldiğinde acı bir detay daha ortaya çıktı. Binanın yıkımını yapan iş makinesinin sahibinin Yunus Emre Koçdemir'in babası Yaşar Koçdemir olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm
Bursa'da yıkım çalışmasında feci ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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