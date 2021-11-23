BURSA (İHA) - - Bursa'da yeşil atıklar gübre oluyor

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, kurduğu kompost üretim tesisi sayesinde pazaryeri atıklarını organik gübreye dönüştürüyor. Elde edilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor, tarımsal üretim yapan çiftçilere dağıtılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 600 bin liralık hibe desteği ile hayata geçirilen kompost üretim merkezine getirilen atıklar 1 aylık süreç sonunda gübreye dönüştürülerek üreticilerin istifadesine sunuluyor. Park ve bahçelerde kullanımına başlanan organik gübreler hem ekonomiye hem çevre temizliğine önemli katkı sağlıyor.

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yeşil atık projesi ile doğayı koruyor, israfın önüne geçiyor, geleceğe nefes oluyoruz. Pazar yerlerinden toplanan meyve sebze atıklarını kompost üretimiyle yeniden toprağa döndürüyoruz" dedi.

Yıllık 18 ton organik gübre

Mustafakemalpaşa'da kurulan semt pazarlarından geriye kalan atıkları toplayarak organik gübreye dönüştürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yıllık 18 Ton organik gübreyi park-bahçelerde ve tarım arazilerinde kullanarak bu topraklara katma değer sağlıyoruz. Toprağa hayat veren kompost mücadelemiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.