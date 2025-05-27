BURSA'DA YARINKİ HAVA DURUMU: 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

BURSA'DA YARINKİ HAVA DURUMU: 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Bursa'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Bursa için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da da az bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu, parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, kent genelinde öğle saatlerinden itibaren yer yer yağışlar etkili olacak.

Bursa Günlük Hava Durumu Özeti – 28 Mayıs 2025

Durum: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Sıcaklık: 10°C – 25°C

Yağış İhtimali: Düşük

Rüzgar: Hafif – Orta kuvvette

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BURSA'DA YARINKİ HAVA DURUMU: 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleriBursa'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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