Bursa'da "Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali" düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginliklerden iğne oyasını geniş kitlelere duyurmak amacıyla "Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali"ni çevrim içi gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginliklerden iğne oyasını geniş kitlelere duyurmak amacıyla "Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali"ni çevrim içi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen festivale başvurular, 4 Ocak-4 Temmuz tarihlerinde kabul edildi.

Özellikle Japonların yoğun ilgi gösterdiği tasarım yarışmasında 30 eser yer aldı.

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, oya araştırmacısı ve koleksiyoner Emine Semra Erkan, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ve koleksiyoner İbrahim Koca'dan oluşan jüri, Türkiye, Japonya ve Yunanistan'dan yarışma için Bursa'ya gönderilen nadide iğne oyası çalışmalarını titizlikle inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, geleneksel Türk kültürünün en önemli örneklerinden iğne oyasının Türkiye'ye özgü bir el sanatı olduğunu belirtti.

İğne oyasının dünya genelinde "Türk danteli" olarak da bilindiğini aktaran Şahin, "Türkiye'nin bu kültürel mirasının tanınması ve korunmasını desteklemek, gelişerek yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Festivale katılarak kültürel mirasın tanınması ve korunması için emeğini gönülden sunan katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tezcan ise iğne oyasıyla uğraşanları yüreklendirmek amacıyla festivalin önemine dikkati çekti.

Yarışmaya güzel eserlerin katıldığını aktaran Tezcan, "Japon sanatçılar bu işe çok meraklı. Türkiye'ye gelerek iğne oyasını öğrenmişler. Ülkelerine gittikleri zaman kültürlerini bizim oyalarla birleştirerek ifade etmişler. Türk oyasının yurt dışında da ses getirdiğini görüyoruz. Müşterek eserler ortaya çıkıyor, bu da çok heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ikumi de Japonya'da tanıtım amaçlı birçok iğne oyası sergisi düzenlediklerini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yarışmasına ülkesinden çok fazla katılım sağlandığına değinen Ikumi, "Amaçları yarışmayı kazanmak değil, yaptıklarını Türk kadınlarıyla paylaşmak ve göstermekti. Başarılı olup olamadıklarını görmek istiyorlar. Yarışmaya katıldıkları için de çok heyecanlılar. Bu yarışmada birinci, ikinci olduğunu düşünmüyorum. Yarışmaya gönüllü katılan herkes kazandı." görüşünü aktardı.

Festivalde yer alan eserler, Merinos Tekstil Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin