Bursa'da tartıştığı ablasını bıçaklayarak yaralayan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Bursa'da tartıştığı ablasını bıçaklayarak yaralayan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

18.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:26
Bursa'da tartıştığı ablasını bıçaklayarak yaralayan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da geçen yıl alacak meselesinden tartıştığı ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da geçen yıl alacak meselesinden tartıştığı ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Muhammet B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ablası Zübeyde G'ye yönelik eylemi nedeniyle "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, olay anında orada bulunan ve yaralanan diğer kardeşi Fatma K'ye yönelik eylemi için de "kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, bıçak yaralarının büyük ölçüde öldürücü nitelikte olmadığının adli tıp raporundan belli olduğunu, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçtiğini, suçu da plan yaparak işlemediğini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanık Muhammet B, ablasının beyanlarının doğru olmadığını ileri sürerek, "Ben sadece iki kez bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Kendisini herhangi bir şekilde tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa kardeşi Fatma K'ye karşı eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 5 ay, ablası Zübeyde G'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın cezası takdiri indirim uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Geçen yıl Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde Zübeyde G. (51), evine gelen kardeşi Muhammet B. (35) ile alacak meselesinden tartışmış ve 11 kez bıçaklanmıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, kardeşi Muhammet B. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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