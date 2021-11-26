Bursa'da "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
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Bursa'da "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Bursa'da

Bursa'da Makedon sanatçı Reşat Ahmeti'nin "Sihirli Işığın Gücü" adlı resim sergisi açıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da Makedon sanatçı Reşat Ahmeti'nin "Sihirli Işığın Gücü" adlı resim sergisi açıldı.

MBA Okulları Özlüce Kampüsü'nde, 25 eserin izlenime sunulduğu serginin açılış töreninde konuşan Ahmeti, özellikle çocukların küçük yaşlarda sanatla iç içe olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ahmeti, çocuklara ve gençlere ilham vermenin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi de Ahmeti'nin resim koleksiyonunun bir okul ortamında izlenimine sunulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından MBA Okulları öğrencileri, resmettikleri Atatürk portresini Ahmeti'ye hediye etti.

Sergi, 4 Aralık'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Bursa'da Sihirli Işığın Gücü resim sergisi sanatseverlerle buluştu

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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