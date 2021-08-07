Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
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Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı

Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu.

Bursa'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Kestel ve Yıldırım ilçelerinin bazı mahallerinde dere yatakları taştı, mahalleleri su bastı. Sel sularına gece uykuda yakalanan vatandaşların imdadına arama kurtarma ve belediye ekipleri yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son üç gündür Bursa ve çevresinde hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı yapıyondu. Mevsimin en sıcak gününü yaşayan Bursa'da gece ilk yağışlar Uludağ'ın yüksek kesimlerine düştü. Uludağ've eteklerinde etkili olan şiddetli yağmurun beslediği Deliçay deresi taştı. Özellikle Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi ile Hamamlıkızık Mahallesi ve Kestel ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Sabaha karşı aniden gelen sel vatandaşların kameralarına da yansıdı.

Hamamlıkızık mahallesinde sele uykuda yakalanan vatandaşların imdadına arama kurtarma ekipleri ile Yıldırım Belediyesinin iş makineleri yetişti.

Evleri su basan vatandaşları BAKUT ve AKUT ekipleri tahliye etti. Su basan evlerde BUSKİ ve Yıldırım Belediyesinin ekipleri tarafından su tahliyesi gerçekleştirildi. Sel sularının dağdan kopup getirdiği toprak, ağaç ve taşlarla kapanan Hamamlıkızık Mahallesinin yolu havanın ilk aydınlanması ile birlikte BUSKİ ve Yıldırım Belediyesi'de ait iş makineleriyle açıldı. Bir vatandaşın Sel suları tarafından sürüklenip ağaç ve toprak arasında sıkışıp kalan minibüsü de belediye ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sahibine teslim edildi. Kestel ilçesinde de etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde yollarda su birikmesine sebep oldu. Sabaha karşı göle dönen caddeler vatandaşlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. - BURSA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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