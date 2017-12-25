Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) iş birliğinde hayata geçirilen ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından yürütülen METAD Projesi kapsamında Bursa'da "Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.



Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Evi'nde, METAD Projesi kapsamında TÜSİAD, TİSK, Vehbi Koç Vakfı (VKV), TÜRKONFED ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin (ÖSGD) desteğiyle gerçekleştirilen çalıştaya kentte faaliyet gösteren mesleki teknik eğitim liselerinin yöneticileri ve eğitmenlerinin yanı sıra iş dünyası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler, çalıştayla mesleki eğitimde kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör tarafından uygulanan çalışmaların iyi örnek olarak yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.



Protokol kapsamında özel sektör, okul ve işletme iş birliğini temel alan "Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi"nin hayata geçirildiğini belirten Karademirler, şunları kaydetti:



"Bu projeyle mesleki ve teknik eğitimin itibarı ve cazibesinin arttırılması, mesleki ve teknik eğitimin toplumdaki olumsuz algısının değiştirilmesi, işletmelerin ihtiyacına yönelik iş gücünün yetiştirilmesi, okulların güncel beceri ve yetkinlikleri takip edebilmesi, eğitim sisteminin ve müfredatının gelişime uyumlu olarak yenilenmesi, okulların teknik alt yapılarının iyileştirilmesi ve yönetici-yönetmen ve öğrencilerinin yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında 18 işletme ve 21 meslek lisesi arasında protokol imzalandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da iş birliği sayısının artması hedeflenmektedir. 2016-2017 yılında Eskişehir ve İzmir'de düzenlediğimiz çalıştay programlarının 2017-2018 dönemini Bursa'da yapılan bu çalıştay programıyla başlatıyoruz."



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş da bakanlığın yaklaşık 13 yıl önce mesleki eğitimi geliştirme projesi başlattığını hatırlatarak, bu çalışmalarla öğretim programlarında dinamik bir yapı sağlandığını ve sektörlerin beklentileri odaklı bir öğretim programı sürecinin sürdürüldüğünü belirtti.



Proje kapsamında bir çerçeve çizdiklerini ve temel yeterlilikleri belirlediklerini kaydeden Altıntaş, "Bursa'da tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar yaptık ve önemli sonuçlar alarak bu sonuçları raporladık. Buna göre 5 yıllık bir planlama yapıldı. Mesleki eğitimde bakanlığımız ve ortak kuruluşlarla odaklanılan bir 'Mesleki Eğitim Strateji Belgesi' söz konusu. Bu belgede 3 temel konu öne çıkıyor. Bunlar erişim, istihdam ve kapasitenin arttırılması. İstihdam konusu öncelenmesi gereken konulardan biri. Eğittiğimiz gençlerin kendi alanlarında istihdamı konusunda sorunlar yaşıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Mesleki Eğitimde Kalite için Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum İşbirlikleri" konulu panel gerçekleştirildi.