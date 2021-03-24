Son dakika haberi... İnegöl'de fabrikada çıkan yangın yanındaki fabrikaya sıçradı, itfaiyenin çalışmaları sürüyor - 3

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)

İNEGÖL KAYMAKAMI EREN ARSLAN GEÇMİŞ OLSUN

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangının yanındaki 2 fabrikaya sıçraması sonucu üç fabrika da kullanılmaz hale geldi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da fabrikaları ve yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, olayla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Arslan, yangınla ilgili, Yangının nasıl çıktığını söylemek mümkün değil. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ancak yangın 2 firmaya daha sıçradı. Çok şükür yaralı veya cana gelen bir zarar yok. Daha sonra hasarla ilgili tespit yapılacak. İşletme sahiplerine geçmiş olsun diliyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı