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Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak

Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden, Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı, yarın açılacak.

BURSA (AA) - Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden, Osmanlı- Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı, yarın açılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) yapılan açıklamaya göre, YTB ve Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) iş birliğiyle Nilüfer ilçesinde, bin 500 metrekarelik alana yapılan parkın merkezine, çınar ağacı konumlandırıldı.

Çınar ağacının etrafındaki adalarda, Osmanlı-Türk eserlerinin küçültülmüş minyatür kopyaları yapıldı. Parka, tamamı aslına uygun inşa edilen minyatürlerin dışında, Balkan ülkelerine özgü simgesel bitkiler yerleştirildi.

Minia Balkantürk Parkı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bulgaristan'daki İbrahim Paşa Camii, Kosova'daki 1. Murad Türbesi, Karadağ'daki Saat Kulesi, Moldova'daki Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan'daki Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan'daki Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya'daki Taş Köprü, Arnavutluk'taki İşkodra Kalesi ve Romanya'daki Mecidiye Camii eserleri görülebilecek.

Parkı gezenler, minyatürlerin yanında bulunan sesli rehberlik hizmeti sayesinde, eserler hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Parkın girişinde, 90 kişilik açık hava gösteri alanı, hediyelik eşya satış noktası ve ziyaretçilerin dinlenebileceği alanlar yapıldı.

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak - Haberler
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