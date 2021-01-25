Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü

25.01.2021 07:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 07:12

Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü Bursa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü

BURSA - Bursa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı ve briket parçaları park halindeki araca zarar verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokakta kimsenin bulunmaması can kaybı yaşanmamasının önüne geçti.

Olay, Yıldırım ilçesi Teferreüç Mahallesi Gündoğdu sokakta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halinde bulunan briket ve çatı parçaları düşünce kamyonette hasar oluştu. Ev sahibinin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybı yaşanmasını engelledi.

Büyük tehlike atlattık

Mahalle muhtarı Şükrü Taşçı, "Büyük bir tehlikeyi atlatmış durumdayız. Şuan ekipler çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlardan ricam, çatılarını sağlam yapsınlar. Sağlam yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybına neden olabiliyor.

Yan komşular baya tedirgin oldular. İnşallah en kısa zamanda çatı tekrardan tamir olacak. Büyük bir tehlike atlattık. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Çatıdan düşen parçalar kapının önündeki arabaya zarar vermiş" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü
Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü
Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü
Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bikeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Cemre Kemer Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 07:13:49. #1.14#
title