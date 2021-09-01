Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, "Cinler yüzünden" deyip ağlamaya başladı
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Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, "Cinler yüzünden" deyip ağlamaya başladı

Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesinde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı koca, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı. - BURSA

Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' deyip ağlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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