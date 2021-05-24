Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı, hayatını kaybetti
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Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı, hayatını kaybetti

Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu (40), ailesini ziyarete gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu (40), ailesini ziyarete gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Geçen yıl aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanan Hasan Ongu, sabah saatlerinde ailesini ziyaret etmek için gittiği, Bursa'da kalp krizi geçirdi. Evde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Ongu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 aylık 1 kız çocuğunun olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2020 yılı Aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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