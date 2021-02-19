Bursa'da ihtiyaç sahibi aileler için giyim mağazası açıldı

Deniz Feneri Derneği'nin Bursa temsilciliği ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanabileceği "giyim mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Osmangazi ilçesindeki derneğin il temsilciliği ve giyim mağazasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, derneğin on ilde temsilciliği olduğunu söyledi.

Temsilciliklerin sadece idari ofis olmadığını anlatan Cengiz, "Aynı zamanda bir giyim mağazası açıyoruz. Yoksul ailelerimiz hem buraya gelip giyim mağazasında ihtiyaçlarını gideriyor, hem gıdalarını alıyor. Buradan yerinde hizmeti onlara ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Merkezdeki her şeyin sadece dua karşılığında muhtaç ailelere verildiğini vurgulayan Cengiz, "Burada belli bir sistem dahilinde, yardım olarak dağıtılan tüm ürünler, bağıştır. Bunların her biri, muhtaç ailelere yardım teslim makbuzu karşılığında verilir." ifadesini kullandı.

Cengiz, derneğin temsilciliğine gelip yardım talebinde bulunanların sosyal incelemesini yaptıktan sonra durumları uygunsa bu aileleri de sisteme kaydedip onlara da yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Yardımların tek bir merkezden tüm Türkiye'ye ulaştırılmasının zor olduğunu, bunun için büyük şehirlerden başlamak üzere temsilcilikler açtıklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Bursa, çok bereketli bir vilayet. Bursa'da yüzden fazla gönüllümüz var ve binlerle ifade edilen bağışçılarımız var. Bursa'da hem yardım yapacağız hem de bağışları artıracağız. Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara Bursalıların merhametini ulaştıracağız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in de katıldığı törende, temsilcilik ve giyim mağazası, dualarla açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz