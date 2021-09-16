Bursa'da 'Hayme Ana Bacıbey Ödülleri' sahiplerini buldu - Haberler
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Bursa'da "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Kurucu Başkanı Melek Reşit Hanım anısına düzenlenen "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Kurucu Başkanı Melek Reşit Hanım anısına düzenlenen "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bacıbey Kent Kültürü Derneğince bu yıl 7'ncisi verilen ödüller için kentteki bir otelde program gerçekleştirildi.

Törene Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykut, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gözgeç, yaptığı konuşmada, kadın girişimciliği ve kadın kooperatifçiliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Köy kadın derneklerinin, kırsal alanlarda kadın girişimciliğinin artması açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Gözgeç, "İlk kadın kooperatifleriyle temasa başladığımızda Bursa'daki sayı 6-7 civarındaydı, bugün onurla söylüyorum ki 26 kadın kooperatifimiz var." ifadesini kullandı.

Gözgeç, Bursa'nın bu konuda diğer şehirlere de örnek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kadın kooperatiflerimizin içerisinde hibe desteği alan kooperatiflerimiz var. Kadınları politikaların merkezine aldık; kadın girişimciliğinden istihdamına, karar alma mekanizmasında kadınların yer almasına kadar. Özellikle yüksek öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı 2002'de yüzde 13 iken bu 2020'de yüzde 48'e ulaşmış. Yetmez, daha da artması lazım. Kadın öğretmen sayımız yüzde 60'larda, akademik kadroların ve yargı mensuplarının neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor. Genel manada kadının istihdamdaki oranı yüzde 31, elbette bu sayının daha da artmasını istiyoruz."

Kadın kooperatif başkanları ödüllerini Gözgeç'in elinden aldı.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
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