Bursa'da Cinayetle Suçlanan Sanığa Akıl Sağlığı İncelemesi

BURSA'da 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'ü tabanca ile öldürüp sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği hafif ticari araçla 10 kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan 30 yaşındaki Okan Aksu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Aksu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevkedilmesine karar verdi.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen 18 Şubat'ta, arazide kalbinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı gün akşam bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı 16 P 5828 plakalı aracın önünü kesti. Yusuf Ay'ı iddiaya göre 3 kurşunla yaralayan Aksu, hafif ticari aracı gasp edip kaçtı. Aşırı hız yapan Aksu, direksiyon hakimiyetini kaybedince, o saatlerde kalabalık olan köfteci dükkanına dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Aksu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Hakkında, Gürbüz Kömür'ü öldürmek suçundan Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Aksu'nun yargılanmasına başladı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden Aksu, "Olay günü Merinos Parkı'nda tek başına oturuyordum. İsminin daha sonra Gürbüz Kömür olduğunu öğrendiğim kişi yanıma gelip oturdu. Sohbet ettik. Sonra beni aracına çağırdı gezmek için. Teklifini kabul ettik. Yolda bana bira aldı. Onu da içtim. Sonra öpmeye çalıştı rahatsız oldum. Bu sırada belimdeki tabancamı görüp almak istedi. O sırada silah ateş aldı. Yaralanmıştı. Kanlar içersindeydi. Aracın kapısını açıp o şekilde aşağı indi. Ben de kendisini bırakıp otomobil ile kaçtım. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi.



Orhan Aksu'nun yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerine olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Sanık Orhan Aksu'nun, Yusuf Ay'ı öldürmeye teşebbüs edip aracını gasp etmesi ve köfteciye dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.



- Bursa