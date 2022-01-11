BURSA'DA ARAÇLAR ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN OTOPARK GÖREVLİLERİNE EMANET

BURSA (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş. (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren BURBAK Otopark İşletmeciliği, kadın istihdamı ile dikkat çekiyor. Bu güne kadar erkeklerin çalıştığı otopark işinde kadın personeller de görev almaya başladı. Bursa'da araçlar artık, yaşları 19 ile 45 arasında değişen 10 kadın personele emanet ediliyor. Otoparkçılığı tercih eden kadınlardan bazıları ise üniversite mezunu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURBAK bünyesinde 10 kadın personeli otopark görevlisi olarak istihdam etti. 2 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında, Bursa sokaklarında erkek otopark görevlilerinin yanında kadın otoparkçılar da görev yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına verdikleri öneme dikkat çeken BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, 'Toplam havuz içerisindeki 2 bin 600 personel içerisinde 600 kadın çalışanımız var. Otoparklarda hedefimiz ilk etapta kadın çalışan sayımızı 20'nin üzerine çıkarmak. Gün geçtikçe nüfusa oranla kadın sayısını yakalamamız gerekiyor. Şu anda otoparktaki kadınlarımızın sayısı 10'u geçti. İlk etapta 4 arkadaşımız işe başlamıştı. Gün geçtikçe de bu sayıyı hızla artıracağız' dedi.

'BİR ELLERİNDE ON MARİFET VAR'

Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) üzerinden başvuruların alındığını söyleyen Çapar, otopark görevlilerinin tek işlerinin araçlardan ücret tahsil etmek olmadığını belirterek şunları kaydetti

'Otopark çalışanlarımız sadece otopark görevlisi olarak roller üstlenmiyor. Elbette ki park eden araçlardan ücret tahsil etmek birinci görevleri, fakat bizim otopark çalışanlarındaki temel beklentimiz trafik akışının düzenlenmesi. İkinci, üçüncü sıraya park edilmenin engellenmesi ve düzensiz parklanmayı engelleyerek trafiğin akışını sağlamak aslında bu projenin temel misyonu. Ama çalışanlarımız bulundukları yerlerde gerek yaşlı, engelli ya da bölgeyi tanımayan insanlara yardım ediyor. Gerekse de o bölgedeki sokak hayvanlarına mama ve su tedariklerini yaparak, onları takip ediyor. Çalışanlarımızın bize ait olan belediye otobüs duraklarımızın daha temiz kalmasını sağlayacak, afişlerden arındırılması gibi misyonları da var. Sağ olsunlar bir ellerinde on marifet, bize her türlü destek oluyorlar. Çok verimli bir iş akışımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum.'

ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN OTOPARK GÖREVLİSİ

Üniversite mezunu olan ve ikinci yüksek lisans eğitimine devam eden 31 yaşındaki Hande Doğru, kızının doğumu nedeniyle 3 yıl boyunca evde kaldıktan sonra yeniden çalışmaya karar verdiğinde BİKO'nun ilanına rastladığını belirtti. Doğru, 'İşletme Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Adalet Hukuku okuyorum. 2 ay önce BURULAŞ BURBAK otopark görevlisi olarak işe başladım. İş aradığım bir süreçti, internetten ilanlara bakıyordum. BİKO üzerinden bu ilanı gördüm. Otopark görevlisi alınacağı ama kadın personel olacağı dikkatimi çekti. BİKO üzerinden başvurduktan sonra mülakata çağrıldım. Orada işin artısı eksisi çok net bir şekilde bize anlatıldı. O yüzden şu an sahada hiç farklı bir şeyle karşılaşmadım. İkinci mülakattan sonra işe kabul edildim. En çok isteme sebeplerimden biri hem kurumsal bir yer olması, hem de kadına değer verilmesi. İlk defa Bursa'da denenmesi sebebiyle bu ilklerden birini içinde yer almak istedim. Şu anda 10 kadın personel var. Devamı gelirse, bizlerin azmi, çalışkanlığı görülürse diğer kadın arkadaşlarımıza da istihdam sağlamak için öncülük etmiş olacağız' ifadelerini kullandı.

SADECE ARAÇLAR DEĞİL, SOKAK HAYVANLARI DA ONLARA EMANET

Bursa sokaklarında karşılarında ilk kez kadın otopark görevlisi gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken, Hande Doğru gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi. Doğru, ekip olarak görevli oldukları sahada bulunan sokak hayvanlarından da sorumlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti

'Her işin olduğu gibi bu işin de zorluğu var. Olumsuzluklar insanlardan yana değil. Bilinenin aksine müşterilerimiz bize alıştılar, olumsuz bir tepki görmüyorum. Sadece hava şartları bazen zorluyor. Zorluğu sadece sokakta ve soğukta olmamız. Proje projeyi doğurdu, etkileşim oldu. Alanlarımız tespit edildi ve bu alanlara sokak köpekleri için kulübe koyuldu. Biz ilk zamanlar evden yiyecek bir şeyler getiriyorduk sokak hayvanları için. Büyükşehir Belediyesi kulübeleri ve mamaları sağladı. Düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Onlar da bize alıştı. Her gün yanımıza geliyorlar, onları seviyoruz. Sokak hayvanlarından çekinen müşterilerimiz vardı. Onların uyum sağladığını görünce müşterilerimiz de artık sokak hayvanlarını sevmeye başladı. Bir sinerji oldu.'

Sahada görev alan ilk kadın otopark görevlilerinden olan Merve Şamlı, işe kolay adapte olduğunu söyleyerek, 'Müşterilerimiz bizi görünce şaşırıyor ama olumlu karşılayıp bizi tebrik ediyorlar. Bazı otopark yerlerinde daha önce sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Ama şimdi bizim otopark ve trafik yönlendirmemizden dolayı rahatladıklarını belirtiyorlar. Müşterilerimizin bu şekilde davranması bizi de motive ediyor. Gerçekten işe ihtiyacı olan, ekmek parası kazanmak isteyen arkadaşlar başvurularını yapsın. Biz çok memnunuz' diye konuştu. 40 yaşındaki, 2 çocuk annesi Çiğdem Öztürk ise 3 gün önce işe başladığını söyledi. Sahaya çok kolay adapte olduğunu belirten Öztürk, 'Dışarıdan göründüğü gibi zor değil. Her işin zor yanları olduğu gibi, bizim de işimizin zor yanları var. Fakat tahmin edildiği gibi zor değil' dedi.

BURULAŞ tarafından 2 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında otopark görevlisi olarak istihdam edilen kadın personeller ilk etapta, merkez Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı ve Özlüce Mahallesi'nde görevlendirildi. Kadın otopark personeli sayısının artmasıyla birlikte, proje Bursa'nın tüm ilçelerine yayılacak.