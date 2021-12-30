Bursa'da 55 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 55 litre sahte içki ele geçirildi.
BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 55 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'ye ait iş yerinde sahte içki bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şişe ve bidonlara doldurulmuş 55 litre sahte içki buldu.
M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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