BURSA Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkünBursa'da, kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Radyoloji Uzmanı Doç. Dr.

Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün

Bursa'da, kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye gelindikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor ve anjio BT yapılan kişi normal yaşamına devam ediyor" dedi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hizmet veren Doruk Sağlık Grubu, bünyesine bulunan BT anjiyo cihazıyla, hastanın cerrahi müdahale görmeden anjiyo yapılmasına olanak sağlıyor. Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların bu cihaz sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti. Kalp krizinin dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon insan hayatını tehdit ettiğini belirten Nurullah Doğan, "Kalp damarlarının görüntülenmesi gereken hastalara anjiyo yapılır. Kalp damar hastalıkları, dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri. Amerika'da her yıl 4 milyon kişi kalp krizi geçiriyor. 500 bini kalp krizi nedeniyle ölüyor. Bunların 200 binden fazlası ani kalp ölümü vakalarını oluşturuyor. Ani kalp ölümü, kalp hastalarının ilk belirti başladıktan bir saat sonra meydana gelen kalp ölümü olarak adlandırılıyor. Bunlar görünüşte sağlıklı insanlar. Herhangi bir şikayeti olmadığını söyleyen insanlar ama insanlar ilk belirtiden sonra kalp krizi geçirip ölüyorlar" dedi. Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların kalp krizi geçirme olasılığı yüksek olduğunu belirten Nurullah Doğran, "Sigara içenler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği, ailede kalp hastalığı olanlar, kilo fazlası olanlar, stresli yaşam tarzında yaşayanlar. Bunların kalp krizi geçirme riski normal insanlardan çok daha yüksek. Çünkü Avrupa ülkelerinde kalp krizi geçirme yaşı 60-65 iken Türkiye'de bu ortalama 50-55 yaş arası. Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin maalesef yüzde 20'sinden fazlası genç insanlar. Genç insanlarda kalp krizi görülme oranı hızla artıyor. Özellikle 35-40 yaş üzerindeki bu riski taşıyan insanların BT anjiyo ile değerlendirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı. 35 yaş üzeri, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Nurullah Doğan şunları söyledi; "Kalp damar hastalığı riski olan veya şikayeti olan hastada yapılabilecek tetkikler ya klasik anjiyo yada koroner BT anjiyo. Gerçekten hastada bir duvar darlığı bulgusu yüksekse normal anjiyo yapmak lazım ama yoksa tespit amacıyla yapılıyorsa BT anjiyo daha avantajlı. Çünkü hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye geldikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor. Bu sayede normal yaşamına devam ediyor. Diğer anjiyoda saatlerce, bazen tam gün hastanede kalması gerekiyor. Hasta geldiği gibi çekim yapılabiliyor. Diğer anjiyonun yarattığı kalp ve ritim bozukluğu veya giriş yerlerinde kanama riski oluşmuyor. Hızlı bir şekilde tanı konulup normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. 35 yaş üzeri, erkek, özellikle sigara içen, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırmasını, kalp krizi öngörülebilirliği açısından öneriyoruz."

Kaynak: DHA