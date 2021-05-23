Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi üniversite adaylarına sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi üniversite adaylarına sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor. Üniversite adayları 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online eğitim uygulamasıyla ücretsiz ulaşabilecek.

Üniversiteye hazırlık yolunda tüm imkanları gençlere sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 merkezde yüz yüze ve ayrıca dijital platformda da uzaktan olmak üzere binin üzerinde öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Pandemi nedeniyle maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerde, sınava yaklaşırken tempo iyice arttı. BUSMEK marifetiyle düzenlenen kurslara ek olarak sınav yaklaşırken, Büyükşehir Belediyesi yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. BUSMEK'in web sitesi ve Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden verilecek online eğitimde üniversite adayları 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Gençlerimizin yanındayız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bünyesinde yer alan BUSMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret edip, sınava hazırlanan gençlerle sohbet etti. Pandemi sürecine rağmen üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında olduklarını, Hürriyet Kurs Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksindeki merkezde yüz yüze hazırlık eğitimlerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz bu imkanları biraz daha imkanı olmayan öğrencilerimizle alakalı başlatmıştık. Ama özellikle imkanı olduğu halde burayı tercih edenler de var. Bu işin kalitesinden istifade etmek için burayı daha çok tercih ettiğini söyleyen kardeşler var. Temennimiz İnşallah şu pandeminin bitmesi ve daha kalabalık öğrencilerimizle yüz yüze eğitimler yapmak" diye konuştu.

Yeni uygulamalar geliyor

Sınavlara yaklaşırken tempoyu biraz daha arttırdıklarını ve yeni uygulamaları devre aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Artık öğrencilerimiz en sıkıntılı, en kıymetli döneme girdiler. Pandemi süreci öğrencilerimizi de yordu psikolojik olarak. Ama biz istiyoruz ki Bursa'daki öğrencilerimiz çok daha güzel üniversiteler, fakülteler kazansınlar. Bunun için son düzlükte bol miktarda soru çözmek onlar için çok önemli. Ayrı ayrı soru kitapçıkları aldığınızda bunun eve bir maliyeti var, aile bütçesine bir maliyeti var. ve bunları ayrı ayrı incelemek de çok kolay değil. Ama biz bugünden itibaren Bursa'daki tüm üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz için online hazırlık platformunu ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz. Bu platforma BUSMEK web sitesi üzerinden veya Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. 10 civarında yayınevi 800'den farklı mecra ve 300 binden fazla soruya kavuşma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanında sınavdan 13 gün önce de büyük bir deneme sınavımız var. Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise üniversiteye hazırlanan tüm gençlere başarılarak dileyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a da her alanda gençlerimize dönük verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler bir ve beraber olarak tüm imkanlarımızı sizler için, geleceğimiz olan gençlerimiz için seferber ediyoruz. İmkanlar bizden bu fırsatları çok daha ileri taşıyarak değerlendirmek sizden" dedi.

Sınava BUSMEK Kurs Merkezi'nde hazırlanan üniversite adaylarından Şahin Şahintaş, Ferhat Işık ve Sümeyra Çelebi de pandemi sürecine rağmen, üniversite yolunda kendilerine her zaman destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:41:56. #1.16#

title