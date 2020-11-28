Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt

28.11.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:03
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin 7,6 milyon TL olan 'Özel Kalem Bütçesi'ne getirilen eleştirilere tepki göstererek, "Büyükşehir'in yüzde 15 oranında bütçesi olan CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin Özel Kalem Bütçesi 15 milyon lirayı aşıyor.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin 7,6 milyon TL olan 'Özel Kalem Bütçesi'ne getirilen eleştirilere tepki göstererek, "Büyükşehir'in yüzde 15 oranında bütçesi olan CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin Özel Kalem Bütçesi 15 milyon lirayı aşıyor. Nerede harcıyorsunuz bu kadar parayı, çıkın madem onu açıklayın" dedi.

Bursa'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, muhalefet partilerinin il başkanları tarafından ileri sürülen 'özel kalem bütçesinden usulsüz harcamalar yapıldığı' iddialarına açıklık getirdi. Bütçesi, Büyükşehir bütçesinin yüzde 15'i kadar olan CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin özel kalem bütçesinden örnek veren Başkan Aktaş, "Beni özel kalem bütçesi ile eleştirenler, seçimden hemen önce aile şirketine dönüştürülen Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'nı (NİLVAK) açıklasınlar. Ben Büyükşehir'in 2 milyar 600 milyonluk bütçesini yönetiyorum. Benim 7 milyon 655 bin liralık özel kalem bütçem var. Bütçesi Büyükşehir'in yüzde 15'i olan Nilüfer Belediyesi'nin 15 milyon 226 bin lira özel kalem bütçesi var. Kusura bakmayın siz önce onu açıklayacaksınız. Ondan sonra partinizin ilçe başkanı çıkacak diyecek ki 'Yağma Hasan'ın böreği'. Sizinki nasıl bir börek acaba" dedi.

'RİZE'YE YAPILAN ÖDEMENİN PROTOKÜLÜ 2014'TE KABUL EDİLMİŞ'Rize'ye yapılan meydan düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi özel kalem bütçesinden yapıldığı iddialarına da yanıt veren Başkan Aktaş, "Demişsiniz ki Rize'ye yapılan bu meydanda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Meclis karar almış. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine gelmiş konu. 13.11.2014 tarihinde söz konusu inşaatın gerçekleşmesine yönelik protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye 77 kabul, 14 ret oyu ile oy çokluğuyla yetki verilmiş. Çalışmaları da önceki dönem yapılmış, ödemek de bana nasip olmuş. Sanki ben hırsızlık yapıyormuşum gibi bütün Bursa'ya, bütün Türkiye'ye sosyal medyalar aracılığıyla fotoğrafları gizli gizli çekerek yaymanın adı popülizm değil de nedir? Popülizmi siz yapıyorsunuz. Bunlar gerçek dışı şeyler. İftira atana müfteri denir. Ben bunları yapanların hepsinin müfteri olduğunu söylüyorum" diye konuştu.'NİLVAK'IN GELİR VE GİDERLERİNİ AÇIKLAYIN'

Muhalefet partili üyelerin Nilüfer Belediyesi özel kalem bütçesinin 6 milyon civarında olduğunu iddia etmesi üzerine sözlerine devam eden Başkan Aktaş, "Sizin müdürlüklere giydirdiğiniz temsil ve tanıtma giderleri var özel kalem müdürlüğünün dışında. Onlarla beraber 15 milyon küsur. Hadi 6 milyon küsur olarak kabul edelim. Büyükşehir'e göre sadece yüzde 15'lik bir bütçeniz var. Nerede harcıyorsunuz bu kadar parayı, çıkın madem onu açıklayın. Bana soruyorlar 'nerede harcadın' diye. Bunun yanında ben biliyorum ki bu şehirde yıllarca NİLVAK'a bağış yapan müteahhitler oldu. İmarları ile alakalı ne paralar, ne binler ve milyonlar verilmedi mi? Doğrudur, talebeler için, okullar için, şehrin menfaatleri için yapılmış olan şeyler. O zaman ben de sizden şunu istirham ediyorum. Şu NİLVAK gelirleri ve giderleri ile alakalı çıkın bir açıklama yapın. Kamuoyu rahatlasın. İmar ve benzeri uygulamalarla alakalı keselere doldurulup bir süre sonra Nilüfer Vakfı'ndan aile vakfına dönüş. Bunda bir tuhaflık vardır. Ben de bu tereddüdü terennüm etmekte çok haklıyım" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması
Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

AK Parti'den MHP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - HaberBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt - HaberBakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz (3) - HaberDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı - HaberEsgin: "Taş üstüne taş koymayanların laf üstüne laf hakkı yok!" - HaberKılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: AK Parti'ye verilen her oy haramdır - HaberSon dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı - HaberBursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı - HaberlerUçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - HaberSon dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (2) - HaberSon dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi - HaberSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene sadece Covıd-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda... - HaberUzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu - HaberSon dakika haber | Oktay: "(S400 sistemleri) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Mbaye Diagne Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan özel kalem bütçesi eleştirilerine yanıt - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:14:16. #1.14#
title