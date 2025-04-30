Bursa BUSKİ su kesintisi! 30 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK SU KESİNTİSİ

UMURBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/04/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/04/2025 17:00

Kesim Tarihi: 30/04/2025 14:00

Açıklama: SU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/04/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/04/2025 14:00

Kesim Tarihi: 30/04/2025 12:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D13 Alt Bölgesinde Bulunan, Kazım Karabekir Mahallesi Kırcı Sokak Ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 30.04.2025 tarihinde 12:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanası durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.