Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/09/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/09/2025 16:00

Açıklama: Altınşehir Mahallesi 317. Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.09.2025 Tarihinde 16:00 ile 18:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi
Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Anlaşma tamam! Paraya para demeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.