Bursa Belediyeler Birliği Afyon'da toplandı

BURSA (İHA) - Bursa Belediyeler Birliği tarafından üye belediyelerin başkan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeline yönelik düzenlenen kış dönemi hizmet içi eğitim semineri Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Birlik üyesi 17 ilçe belediyesinden yaklaşık 200 kişinin iştirakiyle gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birlik olarak personele yönelik eğitim çalışmalarını müşterek bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Her yıl düzenlenen eğitim seminerlerinin, belediyelerde görev yapan başkan, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve personelin gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Mustafa Dündar, " Türkiye'de vatandaşın birebir devletle muhatap olduğu yerlerin başında belediyeler geliyor. Tabii bu da bizlerin yükünü artırıyor. Biz vatandaşın sözcüsüyüz. Vatandaşları dinleyip, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde onların sorunlarına çözüm üreten kurumlarız. Bu ve benzer seminerler, kendimizi geliştirip doğru işi yapmamızı sağlayan çalışmalar. Başkan, meclis üyelerinin görev ve yetkileri, komisyonların çalışmaları gibi farklı konu başlıklarında hocalarımızdan bilgiler alıyoruz. Bursa Belediyeler Birliği olarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için, yine kendimizle yarışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu seminerlerin bir diğer önemli noktası da, arkadaşlarımızın bir araya gelerek tanışıp kaynaşmalarına, bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulmasıdır" diye konuştu.

Seminerde bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, birlik üyesi belediye çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımının, gelişim sürecine katkı sağladığını belirterek, eğitim programını gerçekleştiren Bursa Belediyeler Birliği'ne ve Birlik Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Başkan Aktaş, "Belediyeler, merkezden kırsala ayrım yapmaksızın, vatandaşlarımıza hizmet üreten kurumlar. Temizlik, yol, altyapı, üstyapıdan sosyal yardım ve faaliyetlere kadar her türlü aktiviteyi gerçekleştiren kurumlar. Bu çalışmaları gerçekleştirirken karşılaşılan mevzuat değişiklikleri, uygulamalarda karşılaşılan sıkıntılar ve çözümleri, bu tür eğitim programları ile aşılmış oluyor" dedi.

İki gün süren mevzuat bilgilendirme seminerinde, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Ortak İş ve Proje Yapımı, TBB Avukatlarından Yasemin Sezgin, 'Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları', Türkiye Barolar Birliği Uzmanları Abdülkadir Beyribey ve Hasan Korucu da 'Teşvikler ve Malzeme Alımları' ile ilgili konularda bilgiler verdi. - BURSA