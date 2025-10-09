Taban puanları sadece sınav başarısına bağlı değildir. Aşağıdaki etkenler de puanların şekillenmesinde önemli rol oynar. Peki, büro personeli taban puanları 2025 kaç, büro personeli alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

BÜRO PERSONELİ TABAN PUANLARI?

• Lisans düzeyinde KPSS 2025/1 yerleştirme sonuçlarına göre büro personeli için en düşük taban puan 72,65 olmuş, en yüksek taban puan ise 91,03 civarında gerçekleşmiştir.

• Önlisans düzeyi için de 2025/3 dönemi atamasında, en düşük taban puan 79,48, en yüksek taban puan 90,94 olarak kaydedilmiştir.

• Ayrıca 2025/4 yerleştirme döneminde lisans büro personeli kadrolarında taban puanlar genelde 78,87 ile 89,33 arasında seyretmiştir.

Bu veriler, hem lisans hem de önlisans mezunları için kamu bünyesinde büro personeli olmayı hedefleyen adaylara bir referans noktası sunmaktadır.

TABAN PUANLARIN ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Taban puanları sadece sınav başarısına bağlı değildir. Aşağıdaki etkenler de puanların şekillenmesinde önemli rol oynar:

• Kadro sayısı ve taleple uyumu

Az sayıda kadro açılması durumunda, yarış daha yüksek puanlarla olur.

• Kurumun bulunduğu şehir / merkez-taşra ayrımı

Merkezi şehirlerdeki kurumlar genelde daha yüksek taleple karşılaşır, bu da puanı yukarı çeker.

• Diğer adayların başvuru performansı

Sınavdan yüksek alan adayların yoğunluğu, taban puanı yukarıya iter.

• Atama dönemi (KPSS/1, KPSS/3, KPSS/4 gibi)

Her dönem farklı kurumlar kadro açar; dolayısıyla dönemsel değişiklikler taban puanı etkiler.

BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANIR?

Kesin tarih vermek zor olmakla birlikte, geçmiş yıllara bakarak bazı eğilimler gözlemlenebilir:

• Kamu kurumlarının genellikle yılın ilk yarısı (özellikle ilk çeyrek) alım ilanlarını yayımladığı görülüyor.

• Bazı kurumlar KPSS sonuçları açıklandıktan sonra hızla ilan çıkarırken, bazıları yaz sonu veya sonbahar döneminde de ilan verebiliyor.

• 2025'te kamuya 5 bin düz memur ve büro personeli alınabileceği yönünde beklentiler var, bu da ilanların yılın değişik zamanlarında açılabileceğini gösteriyor.

• Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar bazen il bazında ilanlar yayımlıyor; örneğin 2025/5 döneminde 290 büro personeli alımı bekleniyor.

Yani, ilk ciddi beklenti genellikle yılın ilk çeyreği ya da ilk yarısı yönündedir, ancak kurumlara ve bütçelere bağlı olarak ilanlar yıl boyu sürebilir.

ADAYLARA ÖNERİLER & TAKİP EDİLMESİ GEREKENLER

• KPSS sınavına hazırlanırken ortalama 80+ puan hedeflemek, birçok kurumda rekabetçi olacaktır.

• İlan takibi için kamu kurumlarının resmi web siteleri, Devlet Personel Başkanlığı duyuruları ve kamu personel alım platformları periyodik olarak kontrol edilmeli.

• İl bazlı sağlık kurumları, belediyeler, üniversiteler gibi yerel kurumların kendi ilan sayfaları da kaçırılmamalı.

• Analiz yaparken geçmiş yıllarda hangi kurumların hangi dönemde ilan verdiğine bakmak fayda sağlar (örneğin Sağlık Bakanlığı, belediyeler vb.).